Greeicy Rendón dejó mensaje sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Esto dijo

Por estos días, el nombre de Greeicy Rendón ha sido tendencia por unas declaraciones que la artista dio en una reciente entrevista, donde aseguró que su relación de más de una década con Mike Bahía había llegado a su fin por una tercera persona. Según dijo, ella había comenzado a sentir una atracción por Tini, la reconocida cantante argentina que fue novia de Sebastián Yatra. No obstante, todo se trató de una puesta escena, por lo que esa versión que ella misma dio no era cierta. La caleña y su pareja y padre de su hijo Kai siguen estando juntos.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre las elecciones?

A pocas horas de conocerse quién será el nuevo Presidente de Colombia, varios famosos se han pronunciado en sus redes sociales al respecto. La intérprete de Los consejos utilizó su cuenta de Instagram para enviarles un mensaje a sus seguidores e invitarlos a ejercer su derecho al voto en este domingo 21 de junio, donde las urnas están abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

“Tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan, hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”, escribió a través de una historia.

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La cantante también enfatizó que cada ciudadano debe ejercer su derecho al voto de manera consciente y responsable, respetando las distintas posiciones políticas. “Votar es una forma de decir ‘quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño’, de lo contrario estamos dejando que alguien más decida por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y, sobre todo, con la información correcta que nos permita tomar la mejor decisión”.

Las palabras de Greeicy rápidamente provocaron una variedad de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos aplaudieron su mensaje y subrayaron la importancia de que las figuras públicas fomenten la participación democrática, otros debatieron en redes sobre el rol que deberían tener los artistas en temas políticos. Lo cierto es que, sin mostrar apoyo directo a ningún candidato, la caleña decidió enviar un mensaje enfocado en la participación ciudadana y la necesidad de tomar decisiones bien informadas en un día crucial para el futuro del país.

Otros famosos se pronuncian sobre las elecciones

La publicación de Greeicy se une a la de otros artistas y figuras del entretenimiento que han instado a los colombianos a acercarse a las urnas y ejercer su derecho al voto de manera libre y consciente.

Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos, dijo: “Votemos pensando en nuestra gente, en nuestras familias, en las oportunidades que soñamos, en la naturaleza tan hermosa que tiene Colombia”.

La actriz Martha Liliana Ruiz, dijo: “No tomar partido no es una opción. Vamos todos a votar por el futuro de nuestra amada COLOMBIA. Votar no solo es un derecho, es el deber más grande que tenemos como colombianos. Cuando decidimos no participar no estamos siendo neutrales, estamos dejando que el destino de nuestra tierra, de nuestras familias y el futuro quede exclusivamente en manos de otros”.