Greeicy Rendón y Mike Bahía reaparecieron juntos luego de supuesta ruptura. Video

La semana pasada, el nombre de Greeicy Rendón se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación nacionales, tras una entrevista para Kapra Diner, donde la artista aseguró que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin. Sin embargo, se trató de una puesta en escena como parte de un experimento por lo que la supuesta ruptura nunca fue real. Sus palabras causaron inquietud entre sus seguidores, quienes durante años han visto a la pareja como una de las más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo nacional.

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Video de Greeicy y Mike Bahía

Para aclarar las dudas, Greeicy y Mike volvieron a aparecer juntos en las redes sociales, compartiendo un video que deja claro que su historia de amor sigue más viva que nunca. En las imágenes, se puede ver a la pareja disfrutando de un momento lleno de complicidad y cercanía, algo que fue celebrado por miles de seguidores.

La artista caleña publicó el clip donde se observa haciéndole masajes al cantante, mientras que él posteó otro clip donde aparece ella acostada en la cama mirando el celular. “Al lado de ella duermo en paz”.

El video generó una ola de comentarios de sus fanáticos, quienes expresaron su emoción al confirmar que la pareja sigue unida. “Gracias a Dios todo lo de la ruptura era una broma, pesada, por cierto. Ustedes son una pareja fuerte y hermosa y con su hijo conforman un hogar bonito. Dios los siga bendiciendo abundantemente siempre”.

Historia de amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Greeicy y Mike se conocieron en el 2013 en un ambiente social de la industria musical, gracias a una amiga en común que los presentó durante un encuentro casual. Aunque en ese primer momento intercambiaron pocas palabras, la conexión fue significativa, especialmente para Greeicy, quien más tarde admitiría que sintió un interés inmediato por él. Sin embargo, el inicio de su relación no fue tan rápido. Greeicy ha compartido que fue ella quien dio el primer paso para volver a contactarlo, ya que Mike no se comunicó después de su primer encuentro. Desde entonces, comenzaron a charlar más y a crear una cercanía que, con el tiempo, se transformó en una relación romántica.

Su relación es considerada una de las más sólidas del mundo de la farándula en Colombia, no solo porque llevan más de una década juntos, sino también por la manera en que han logrado mantener un equilibrio entre su vida personal, su amor y su carrera artística, sin dejar de trabajar juntos.