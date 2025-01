Greeicy y Mike Bahía revelan cómo es su nueva y fabulosa vida en Estados Unidos

Greeicy Rendón y Mike Bahía no solo son dos artistas colombianos que han logrado posicionarse poco a poco en la escena musical internacional, sino que conforman una pareja estable, que con la llegada del pequeño Kai, su hijo, enfrenta una nueva etapa de su vida familiar.

Hace un tiempo, los artistas revelaron que se mudarían de Colombia y fijarían su residencia en Estados Unidos para proyectar y completar la internacionalización en la que ya viene trabajando. La ciudad escogida fue Miami, donde valga la pena señalar hay decenas de artistas latinoamericanos radicados, ya que en efecto se trata de una ciudad que permite llegar al mercado global.

“Nosotros venimos planeando un cambio en la vida de buscar otras oportunidades hace casi dos años. Cuando nació Kai, dijimos ‘es el momento’”, dijo Greeicy en una entrevista en el programa de Telemundo Rincón en Casa, sobre el proceso que vivieron para dejar el país. La pareja también deseaba, con el traslado, equilibrar la vida profesional y la familiar y poder dedicar más tiempo al pequeño Kai.

Ahora que viven en Miami sin duda la vida les ha cambiado por completo: “Estamos en Miami ya. Está cool, porque tiene uno una vida distinta”, comentó Mike en la entrevista en la que también profundizó en que la ciudad americana les ha permitido disfrutar de instantes sencillos con su hijo y hacer labores cotidianas que de pronto en Colombia no solían hacer, como ir al mercado.

“Cojo a mi hijo, lo monto en el carro, se acuesta y me voy a mercar con él, se queda dormido y queda con mercado hasta acá (señala la cabeza). Eso en Colombia, no es que uno no lo pueda hacer, pero tal vez uno se cuestiona para hacerlo más. Allá (Miami) te toca”, dijo el cantautor caleño en conversación con va rey.

Durante la charla con la española también habló sobre cómo la fama influye en su cotidianidad, pues allí puede disfrutar del anonimato y caminar por las calles, sin ser reconocido, aunque admitió que cuando sale con su compañera Greeicy, si son abordado por admiradores. “En Miami nos quieren y nos han tratado con cariño”, mencionó el artista.

¿Cuándo se casan Greeicy Rendón y Mike Bahía?

La pregunta que muchos de los seguidores de Greeicy, de 32 años, y Mike, de 37, se hacen sobre cuándo será la boda, teniendo en cuenta que lleva casi tres años comprometidos, tuvo respuesta hace algunas semanas en la charla que ella tuvo con Telemundo. “Cuando nos comprometimos tenía tres meses de embarazo. Y dijimos: lo hacemos ya con la barriguita o esperamos a que Kai esté más grande. No tenemos afán… qué lindo celebrar todo lo que hemos logrado de esa manera, que sea un regalo. No tenemos afán”, dijo la vallecaucana que confesó que no tienen fecha, pero si saben que será algo íntimo y pequeño.

“Sentimos que un papel es más que un papel. Si lo hiciéramos, así sea una ceremonia chiquita, me gustaría que fuera algo especial”, comentó la artista.

