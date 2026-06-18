¿Greeicy y Mike Bahía terminaron? La verdad sobre video que se volvió viral en redes

En horas recientes, un video protagonizado por Greeicy Rendón se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. En el fragmento, la cantante colombiana aparece visiblemente afectada mientras habla sobre una aparente ruptura con Mike Bahía, lo que llevó a miles de usuarios a creer que una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento nacional había puesto fin a su relación.

Las reacciones no tardaron en surgir. Desde que comenzaron su historia de amor en 2012, los artistas colombianos han compartido gran parte de su vida con el público, incluyendo el nacimiento de su hijo Kai en 2022. Precisamente por la cercanía que ambos han mantenido con sus seguidores durante más de una década, las imágenes generaron inquietud y dieron pie a todo tipo de especulaciones sobre el estado actual de su relación.

La verdad sobre la supuesta ruptura de Greeicy y Mike Bahía

Detrás del video viral hay una explicación muy distinta a la que muchos usuarios creyeron inicialmente. Las imágenes corresponden a una entrevista que la artista concedió al creador de contenido español Andoni Valgardi, en la que además de hablar sobre distintos aspectos de su carrera y su vida personal, participó en una dinámica especial del programa.

Durante la conversación, Greeicy comenzó a relatar una supuesta situación personal que la tenía afectada emocionalmente. Entre lágrimas, aseguró que había sido difícil guardar cierta información durante varios meses y dejó entrever que estaba atravesando el final de una etapa importante de su vida.

A medida que avanzaba la entrevista, las declaraciones se hicieron cada vez más sorprendentes. La cantante afirmó que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin y señaló que, aunque seguirían unidos por su hijo, ya no continuaban como pareja. Incluso aseguró que la decisión había sido tomada en buenos términos y con el bienestar de su familia como prioridad.

“Es muy difícil porque no quiero llorar, no quiero llorar. La gente idealiza un montón las relaciones y en mi caso (...) Bueno hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan. Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó (...) Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con mi familia”, expresó la intérprete de ‘Los Besos’.

La historia de Greeicy sorprendió aún más inesperado cuando dijo que, durante algunos viajes y experiencias compartidas con amigas, había desarrollado sentimientos por otra persona. Posteriormente mencionó a la cantante argentina Tini como la supuesta mujer que le había robado el corazón, una afirmación que terminó de disparar las reacciones entre quienes veían únicamente fragmentos de la entrevista.

“Me parece lindo y honesto decirle: ‘Me está pasando esto con otra persona’, entonces duré mucho tiempo pensando en cómo le decía eso (...) Al final el amor es libre”, agregó la caleña de 33 años.

Sin embargo, todo cambió al final de la conversación. Allí se reveló que las declaraciones no eran reales y que formaban parte de un reto conocido como “¡A que te hincho!”, una dinámica habitual del programa en la que los invitados deben interpretar situaciones ficticias para poner a prueba la reacción del público.

De esta manera, queda claro que tanto la supuesta ruptura con Mike Bahía como el presunto romance con Tini fueron parte de una actuación preparada para la dinámica. Hasta ahora no existe ningún anuncio de separación por parte de la pareja y tampoco evidencia de una crisis sentimental entre ambos.

Lo que ocurrió fue que varios usuarios comenzaron a compartir en redes sociales únicamente los fragmentos más impactantes de la entrevista, dejando por fuera la parte final en la que se explicaba que todo era una broma. Como resultado, muchas personas asumieron que las declaraciones de Greeicy eran auténticas y contribuyeron a la rápida propagación del rumor.

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