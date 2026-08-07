Gregorio Pernía revela que su padre tuvo 23 hijos: “Cuando nazco, mi papá tiene 62 años”

Gregorio Pernía tuvo a su sexto hijo a finales del año pasado. Dentro de su matrimonio con su esposa Érika Rodríguez Farfán, el famoso Aurelio ‘El Titi’, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, concibió tres hijos: Luna, de 20 años; Valentino, de 14, y Gregorio Jr., de 8 meses.

En la charla que el actor tuvo con el espacio ‘Hoy Día’, de Telemundo, en medio de un descanso en el set de grabación de la nueva temporada de ‘Sin senos’, se refirió a la nueva paternidad que le ha permitido volver a cambiar pañales en lo que se califica como “especialista”.

Así mismo, habló de lo que ha significado la llegada de su hijo más pequeño a esta edad. El actor cumplió 56 años en mayo pasado. “Los hijos han llegado en diferentes edades. (El último) Con más tranquilidad, con más amor en casa” mencionó sobre el más pequeño.

Gregorio Pernía tiene 6 hijos y 22 hermanos

Pernía, quien tiene un total de seis hijos (Diego, Emiliano, Julián, Luna, Valentino y Gregorio) también reveló que viene de una familia numerosa y sorprendió al detallar el número de hijos que tuvo su padre.

“Mi papá fue político, murió totalmente pobre, lo pueden averiguar”. Destacó que Julio César Pernía, quien aspiró a la presidencia en Colombia en la década del 70, por un movimiento de izquierda, fue un hombre honesto y que el actor fue el último en nacer: “Soy hijo de un señor de 62 años. Cuando nazco, mi papá tiene 62 años. Dos meses después le da un cáncer en la próstata (…) Fui el último”.

El actor es fruto del último matrimonio de quien también fuera Senador de la República. “Mi papá hizo 23 hijos, tres matrimonios. Del último con mi mamá, somos siete”.

También sorprendió al contar la edad de su mamá (Carmen Cecilia Maldonado) cuando conoció a su progenitor. .“Mi mamá tenia 17 años y mi papá, 52 cuando lo conoció; en esa época se permitían ese tipo de cosas”, puntualizó.

Al final del clip de la charla, la periodista le indagó sobre su única hija, Luna y lo que él haría si un hombre como El ‘Titi’ la quisiera conquistar. “No, como el ‘Titi’, no. Que llegue un buen hombre (...) Hasta ahí llego, creo que puedo estar muriéndome de un infarto”, mencionó divertido sobre esa posibilidad.

Las declaraciones del actor a continuación.

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