Guajira del ‘Desafío 2024’ no se guardó nada. Habló de Natalia, exnovia de Kevyn

La ‘Etapa dorada’ del Desafío 2024 fue una de las más emocionantes de la temporada, pues los semifinalistas tuvieron la oportunidad de contar con el apoyo de refuerzos, quienes eran exparticipantes de ediciones pasadas. Los hombres elegían una mujer, y las mujeres un hombre para que, en parejas, llegaran a la final.

Por ejemplo, Kevyn llamó a Guajira, finalista del Desafío The Box 2023. Los deportistas tuvieron una buena relación y lograron entenderse perfectamente en cada pista; eso, sumado a sus habilidades físicas, los llevó no solo a la final, sino a ganarse el millonario premio el pasado viernes 27 de septiembre.

Kevyn y Guajira, juntos tras ganar el ‘Desafío 2024′

Luego que Kevyn se convirtiera en el ganador de esta edición del Desafío, ha estado visitando varios medios de comunicación con Guajira, su dupla. Los exparticipantes se han referido a su experiencia en el programa de Caracol Televisión, así como también han revelado detalles de su amistad, pues han surgido rumores que, supuestamente, serían novios.

'Guajira' apoyó a Kevyn en la etapa final del programa y también se llevó una buena suma de dinero. Fotografía por: Caracol Televisión

En una entrevista para el programa Los enredados, de Caracol Televisión y La Red, les preguntaron sobre Natalia, quien se convirtió en uno de los temas más comentados. La exparticipante fue pareja de Kevyn dentro del reality. Después del break que tuvieron terminaron y, por lo que han contado y se pudo observar en pantalla, no quedaron en muy buenos términos.

¿Qué piensa Guajira de Natalia del ‘Desafío XX’?

En el mencionado espacio audiovisual, Guajira reaccionó a un meme que hacía referencia a los celos que supuestamente sentía Natalia por su cercanía con Kevyn.

“Si yo fuera ella también estuviera ardida que dejé ir 1.200 millones, yo también estuviera preocupada, se me fueron 1.200 por no ver más allá. Yo lo tengo acá al ladito”, dijo.

De igual manera, se refirió a la vez que, casi al final del programa, tuvieron una cena donde estaban todos los integrantes del equipo Pibe y del equipo Tino. Ninguna de las dos se determinó casi durante la velada, lo que dejaba en evidencia que no tenían una buena relación.

“El ambiente estaba tenso porque obviamente, la verdad es que este man (Kevyn) no quiere saber nada de ella, entonces tener una cena cerca de ella, es como qué pereza, ya queremos que esta vaina se acabe para irnos para no ver a esta gente, pero yo no la miro”, agregó.

Finalmente, Kevyn también habló de Natalia y reveló que, el día de la final, ella fue la única que no se acercó a él para felicitarlo. “En la final con todos nos saludamos, pero ella no se acercó, eso ya es la personalidad de ella”. Guajira cerró el tema con una picante frase: “cuando la boca habla, los ojos tienen vergüenza, entonces para qué se va a acercar”.