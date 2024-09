Hallan sin vida a actor que había sido reportado como desaparecido ¿qué le pasó?

James Hollcroft era un joven promesa de la actuación. Había comenzado sus estudios en el famoso CEA de Televisa Estudios y ya su cara era habitual en los episodios del exitoso unitario ‘Como dice el dicho’.

Sin embargo, el pasado 3 de septiembre su familia no volvió a tener noticias de él. Su hermana Jane, quien comenzó una intensa búsqueda por redes, explicó que desde ese día no se había vuelto a comunicar y nadie lo había visto. Esto no era usual en él. La búsqueda se intensificó con el único dato de que había sido visto ese día yendo hacia su casa

En la ficha que ella dejó consignada en redes indicó que James medía 1.80 metros, tenía ojos color miel y cabello castaño claro y temían por su seguridad y salud. James tenía 26 años.

Actor mexicano iba rumbo a casa y no volvieron a saber de él

“Iba rumbo a su casa en la colonia Tizapán, San Ángel CDMX cerca de televisa, institución en la que estudia y labora. Estamos preocupados por su seguridad”, escribió en sus redes, Jane.

La búsqueda terminó cuando en la noche del 6 de septiembre, el joven artista fue hallado sin vida. El CEA de Televisa oficializó la triste noticia.

“Gracias por todos esos buenos momentos que pasamos juntos durante tu formación actoral, te llevaremos en nuestra memoria y en nuestros corazones, siempre serás parte de nuestra familia CEA, hasta siempre querido James Hollcroft”, se lee junto a una foto del actor.

“Te amaré por siempre, gracias por los años que compartimos juntos y por haberme regalado los momentos más magníficos qué pude vivir. Siempre vas a estar en nuestros corazones, hermanito”, puso su hermana sin dar mayores explicaciones sobre lo que le ocurrió a la promesa de la actuación.

Gracias por todos esos buenos momentos que pasamos juntos durante tu formación actoral, te llevaremos en nuestra memoria y en nuestros corazones, siempre serás parte de nuestra familia CEA, hasta siempre querido James Hollcroft.#DEP 💔🙏 pic.twitter.com/lodzA3z3SF — CEA Televisa (@CeaTelevisa) September 7, 2024

Vale la pena mencionar que en las últimas semanas, James tuvo poca actividad en las redes sociales. En sus redes sociales. En Instagram en donde cuenta con más de 11.000 seguidores, la última publicación que hizo fue el 16 de agosto. Fue un carrusel de fotos donde se le ve disfrutando de su trabajo como actor.

Sus seguidores aguardan alguna información sobre lo que le ocurrió al joven mexicanense.

