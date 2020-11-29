‘Harry Potter’: cómo lucen hoy los actores de ‘La piedra filosofal’ y cuáles han fallecido

Veinticinco años después de que Harry Potter llegara por primera vez a una sala de cine, el joven mago vuelve a la pantalla grande. ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ regresa a los cines de Colombia desde este jueves 27 de agosto, como parte de la celebración mundial por el aniversario de la película.

Cuando ‘La piedra filosofal’ llegó a los cines en 2001, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint eran apenas unos niños que comenzaban una historia que marcaría sus carreras. Junto a ellos, un elenco de reconocidos actores británicos dio vida a los profesores, familiares y personajes que acompañaron a Harry durante su primer año en Hogwarts.

Desde entonces, han pasado 25 años, en los que los integrantes de ese reparto tomaron caminos muy distintos. Algunos continuaron vinculados a la actuación, otros se alejaron de las cámaras y varios fallecieron con el paso del tiempo. Este es el antes y después del elenco que hizo parte de la primera película de la saga.

Así lucen los actores de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ 25 años después de su estreno

Daniel Radcliffe — Harry Potter: tenía 11 años cuando fue elegido para interpretar al protagonista y actualmente tiene 37. Después de la saga evitó quedarse únicamente en el cine comercial y trabajó en teatro, televisión y películas de distintos géneros, con papeles en ‘La mujer de negro’, ‘Swiss Army Man’ y ‘Weird: The Al Yankovic Story’, por la que recibió reconocimiento. En 2026 protagoniza la serie de NBC ‘The Fall and Rise of Reggie Dinkins’ y continúa vinculado al teatro; además, fue padre en 2023.

Fotografía por: SARAH YENESEL

Rupert Grint — Ron Weasley: tenía 11 años cuando comenzó a interpretar a Ron y hoy tiene 38. Después de Harry Potter trabajó principalmente en televisión, con papeles en ‘Snatch’ y ‘Servant’, además de regresar al cine. También debutó en Broadway y recientemente confirmó que volverá a interpretar a Ron en ‘Harry Potter and the Cursed Child’ en Nueva York entre febrero y mayo de 2027.

Emma Watson — Hermione Granger: tenía 10 años —cumplió 11 durante el rodaje— cuando interpretó por primera vez a Hermione y actualmente tiene 36. Tras terminar la saga protagonizó películas como ‘Las ventajas de ser invisible’, ‘La bella y la bestia’ y ‘Mujercitas’. Después de esta última, en 2019, redujo considerablemente su actividad como actriz y se concentró en sus estudios y otros proyectos. Regresó a Oxford y también ha participado en trabajos relacionados con moda y dirección creativa.

Tom Felton — Draco Malfoy: tenía 13 años cuando apareció como el rival de Harry y hoy tiene 38. Después de la saga participó en películas como ‘El planeta de los simios: (R)evolución’, ‘Belle’ y ‘Megan Leavey’, además de series como ‘The Flash’. También desarrolló una faceta musical y trabajó en teatro. En 2025 volvió a interpretar a Draco en Broadway, en ‘Harry Potter and the Cursed Child’, convirtiéndose en el primer integrante del elenco cinematográfico original en asumir ese papel en la obra en Nueva York.

Matthew Lewis — Neville Longbottom: tenía 11 años cuando comenzó a interpretar a Neville y actualmente tiene 37. El personaje pasó de ser uno de los alumnos más inseguros de Hogwarts a convertirse en una figura clave de la historia. Después de la saga, Lewis trabajó en cine, televisión y teatro, con participaciones en producciones como ‘The Syndicate’, ‘Me Before You’ y ‘Ripper Street’. Actualmente continúa activo como actor.

Bonnie Wright — Ginny Weasley: tenía 9 años cuando apareció por primera vez como la menor de los hermanos Weasley. Actualmente tiene 35 años. Después de la saga trabajó como actriz y directora y, con el tiempo, se alejó de la actuación para concentrarse en proyectos audiovisuales y contenidos relacionados con sostenibilidad y maternidad. También publicó el libro ‘Go Gently’, centrado en hábitos y prácticas para una vida más sostenible. En 2023 se convirtió en madre y actualmente espera su segundo hijo.

James y Oliver Phelps — Fred y George Weasley: los hermanos tenían 14 años cuando interpretaron por primera vez a los gemelos Weasley y actualmente tienen 40. Continuaron vinculados a la actuación después de la saga, aunque también desarrollaron proyectos propios y apariciones relacionadas con Harry Potter. Ambos participaron en el especial ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ y mantienen una relación cercana con la comunidad de seguidores de la franquicia.

Jason Isaacs — Lucius Malfoy: tenía 38 años cuando interpretó al padre de Draco y actualmente tiene 63. Ya contaba con una carrera consolidada antes de Harry Potter y después participó en películas como ‘Peter Pan’, ‘La muerte de Stalin’ y ‘Mass’, además de numerosas series. Continúa trabajando como actor y recientemente volvió a aparecer en producciones de alto perfil para cine y televisión.

Fiona Shaw — Petunia Dursley: tenía 43 años cuando interpretó a la tía de Harry y actualmente tiene 68. Después de la primera película continuó con una extensa carrera en cine, televisión y teatro, con trabajos en producciones como ‘Killing Eve’, ‘True Blood’ y ‘Andor’. También regresó como Petunia en las películas posteriores de la saga.

Warwick Davis — Filius Flitwick: tenía 31 años cuando apareció como el profesor de Encantamientos y actualmente tiene 56. Ya era conocido por sus trabajos en ‘Star Wars’ y otras producciones de fantasía antes de Harry Potter. Después participó en las películas posteriores de la saga y en numerosos proyectos de cine y televisión. También ha trabajado como presentador y productor y continúa activo en la industria audiovisual.

John Cleese — Nick Casi Decapitado: tenía 61 años cuando interpretó al fantasma de Gryffindor y actualmente tiene 86. Para entonces ya era una figura internacional por ‘Monty Python’, pero continuó trabajando en cine, televisión y comedia después de Harry Potter. Su trayectoria incluye numerosas producciones y giras de stand-up, además de proyectos propios.

Julie Walters — Molly Weasley: tenía 51 años cuando apareció como la madre de la familia Weasley y actualmente tiene 76. Después de la película continuó con una carrera destacada en cine y televisión y regresó para las siguientes entregas de la saga. Entre sus trabajos posteriores están ‘Mamma Mia!’, ‘Billy Elliot’ y las películas de ‘Paddington’. Aunque anunció su retiro de la actuación en 2020 tras superar un cáncer, posteriormente volvió a participar en algunos proyectos de voz y televisión.

Mark Williams — Arthur Weasley: tenía 42 años cuando interpretó al padre de Ron y actualmente tiene 66. Continuó como actor en cine y televisión y participó en todas las películas de la saga en las que apareció su personaje. Después trabajó en series como ‘Father Brown’, donde interpreta al protagonista, además de otros proyectos británicos.

David Bradley — Argus Filch: tenía 59 años cuando interpretó al celador de Hogwarts y actualmente tiene 84. Tras Harry Potter continuó con una larga carrera en televisión, cine y teatro, con papeles en ‘Game of Thrones’, ‘Doctor Who’ y ‘After Life’, entre otros. También retomó a Filch en las siguientes películas de la saga.

¿Qué actores de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ han muerto?

Richard Harris, Albus Dumbledore: tenía 71 años durante el estreno de la película y fue el primer actor en interpretar al director de Hogwarts. Harris ya era una figura reconocida del cine y el teatro, con trabajos como ‘Un hombre llamado caballo’ y ‘Gladiador’, antes de entrar a la saga. Murió el 25 de octubre de 2002, a los 72 años, después de rodar también ‘La cámara secreta’. Su muerte llevó a que Michael Gambon asumiera el personaje desde la tercera película.

Richard Griffiths — Vernon Dursley: tenía 53 años cuando interpretó al tío de Harry. Murió en 2013, a los 65 años. Después de ‘La piedra filosofal’ continuó trabajando en cine, televisión y teatro, incluida su participación en las películas posteriores de Harry Potter. Su carrera también tuvo reconocimiento en el teatro británico.

Alan Rickman — Severus Snape: tenía 55 años cuando llegó a Hogwarts como el profesor Snape. Murió en 2016, a los 69. Después de la primera película mantuvo una carrera muy activa en cine y teatro, con títulos como ‘Love Actually’, ‘Sweeney Todd’ y ‘Alicia en el país de las maravillas’, mientras continuaba interpretando a Snape hasta el final de la saga.

Robbie Coltrane — Rubeus Hagrid: tenía 50 años cuando apareció como el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Murió en 2022, a los 72. Continuó interpretando a Hagrid durante las ocho películas y también tuvo papeles destacados fuera de la franquicia, entre ellos en las películas de James Bond. Fue una de las figuras más reconocibles del elenco adulto.

Maggie Smith — Minerva McGonagall: tenía 66 años cuando interpretó por primera vez a la profesora McGonagall. Murió en 2024, a los 89 años. Después de ‘La piedra filosofal’ siguió con una extensa carrera en cine, televisión y teatro, mientras participaba en todas las películas de la saga. También protagonizó producciones como ‘Downton Abbey’ y las películas derivadas de esa serie.

Terence Bayler — el Barón Sanguinario: tenía 72 años cuando apareció brevemente como el fantasma de una de las casas de Hogwarts. Murió en 2016, a los 86. El actor neozelandés desarrolló una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, con trabajos en producciones británicas antes y después de su participación en la película.

Elizabeth Spriggs — la Dama Gorda: tenía 71 años cuando interpretó al retrato que custodiaba la entrada a la sala común de Gryffindor. Murió en 2008, a los 78. Fue una reconocida actriz británica de teatro, cine y televisión y ya tenía una extensa trayectoria cuando llegó a Harry Potter.

Derek Deadman — Tom, el tabernero del Caldero Chorreante: tenía 57 años cuando apareció en la película como el encargado del pub donde Harry conoce por primera vez parte del mundo mágico. Murió en 2014, a los 74 años. Su carrera incluyó trabajos en cine y televisión británicos y papeles secundarios en producciones internacionales.

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