Hassam pidió ayuda para encontrar a su hermana Rocío con este mensaje

Hassam es uno de los humoristas más destacados del país. En sus redes sociales, no solo publica contenido es sobre su trabajo y proyectos, sino que también comparte algunos detalles de su vida cotidiana. A través de sus publicaciones, el comediante ha mostrado su lado como padre y ha compartido diversas experiencias personales con sus seguidores.

¿Qué pasó con Hassam?

En las últimas horas, el artista pidió una ayuda especial. Según sus palabras, quiere encontrar a una hermana con la que nunca ha tenido ningún tipo de relación: “Tengo una hermana por parte de papá, con quien nunca pude entablar comunicación. Rocío, no sé si lleve el apellido del man, me gustaría que conociera a sus sobrinas. ¿O será que ya no vale la pena?”, escribió.

Las palabras del comediante generaron la curiosidad y la solidaridad de sus seguidores, quienes empezaron a reaccionar al mensaje y a compartirlo, con la esperanza de que llegue a Rocío o a alguien que tenga información sobre ella. Por ahora, Hassam no ha compartido más detalles sobre la identidad o el posible paradero de Rocío.

“Vale la pena, pero no hay que tener muchas expectativas”, “Bonito si se da, pero no esperes nada, cada uno tiene sus vivencias y recuerdos, que a veces no permiten una relación”, “ojalá ella vea tu post. Nadie tiene la culpa de las acciones de los padres”, “siempre vale la pena”, “ojalá que la logres contactar”, “no importa el pasado”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación que tiene más de 30 mil vistas.

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Así es la vida de Hassam

El humorista, cuyo nombre real es Gerly Hassam Gómez, estuvo casado con Tatiana Orozco durante casi dos décadas, y de esa relación nacieron sus dos hijas, Mariana y Juanita. Su historia de amor pasó por diversas etapas. Antes de poner fin a su matrimonio, la pareja enfrentó una crisis que los llevó a separarse durante aproximadamente dos años. En 2020, ambos hablaron abiertamente sobre esa etapa y reconocieron que habían lidiado con problemas de pareja e infidelidades. Tras esa crisis, intentaron reconstruir su relación y seguir adelante como familia.

Sin embargo, en marzo de 2022, el humorista confirmó que su relación había llegado a su fin. Después de 18 años juntos, la pareja decidió separarse. El artista se quedó con sus dos hijas en Bogotá, mientras que su exesposa se mudó a Estados Unidos donde inició una nueva vida.

Actualmente, cada uno está enfocado en sus proyectos personales y profesionales y en sus redes sociales comparten algunos detalles al respecto. El artista, con su característico humor, suele referirse sobre varios temas que pasan en Colombia y el mundo.