Henry Winkler reveló por qué, a los 80 años, no piensa en el retiro: “Eso te mantiene joven”

Henry Winkler cumplió 80 años hace poco menos de tres meses, pero el número no define su presente. No habla como alguien que mira hacia atrás con nostalgia, sino como quien todavía proyecta, decide y se entusiasma.

“No quiero jubilarme. No pienso en jubilarme”, dijo a este medio, convencido de que seguir trabajando es parte de su forma de vivir. Para él, continuar activo frente a las cámaras no es una obligación ni una huida del tiempo: es una forma de estar vivo.

La sombra de “Fonzie” para Henry Winkler

El nombre de Henry está inevitablemente asociado a Arthur “Fonzie” Fonzarelli, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión estadounidense. “Happy Days” lo convirtió en un ícono cultural en los años setenta, pero también lo dejó atrapado durante mucho tiempo en una imagen de la que no fue fácil escapar. “Todo el mundo decía: ‘Es muy gracioso, es muy talentoso, pero fue el Fonz’”, recordó. Durante años, ese éxito monumental funcionó también como un límite.

Sin embargo, Winkler nunca se quedó quieto. También produjo, escribió, dirigió y, cuando parecía que la industria ya no sabía dónde ubicarlo, encontró un camino inesperado: la literatura infantil. Según él, esta no fue una estrategia calculada, sino una respuesta casi desesperada a un momento de bloqueo profesional. “No podía conseguir trabajo como actor”, contó.

Henry Winkler ganó dos premios Golden Globe por "Happy Days" (1977 y 1978) y un Emmy por su papel en la serie "Barry" (2018), consolidando una carrera que atraviesa varias generaciones. Fotografía por: History Channel

Escribir desde la dificultad

Fue entonces cuando un amigo le hizo una sugerencia que cambiaría su vida: escribir sobre la dislexia, esa dificultad de aprendizaje que lo acompaña desde niño pero que le diagnosticaron en la adultez.

“Le dije: ‘No puedo hacer eso porque soy disléxico’”, recordó. La paradoja es evidente: un actor formado en Yale, con una carrera consolidada, que sentía que no podía escribir. Pero lo hizo. Así nació Hank Zipzer, The World’s Greatest Underachiever (Sam Zipper, un crack incomprendido), una serie de escritos inspirada en su propia experiencia. Aquellos cuatro primeros títulos se convirtieron en una saga que hoy supera los 40 libros publicados. Así que, más que un giro profesional, esta etapa resultó ser una reivindicación personal.

La dislexia no desapareció. Sigue ahí, marcando ritmos y exigencias. Henry Winkler lo explica con una imagen sencilla: “Mi ojo y mi boca no son amigos”. Leer le lleva más tiempo que a otros actores, incluso sus propios libros: “La mayoría tiene un día o día y medio. A mí me dan 100 horas”. Esa misma dificultad estuvo presente cuando asumió un nuevo rol como presentador de televisión, algo que nunca había hecho antes.

El nuevo proyecto de Henry Winkler

Hoy, Winkler conduce “Historias arriesgadas”, una serie de History Channel que revisa prácticas, productos y costumbres del pasado que ponían la vida en riesgo y que hoy resultan impensables.

El programa no es solo una sucesión de anécdotas extremas, sino una reflexión sobre cómo la humanidad avanzó durante décadas sin regulaciones ni conciencia real del peligro. “Tengo que ser muy, muy cuidadoso de presentar los hechos exactamente como son”, explicó, marcando la diferencia entre interpretar un personaje y narrar hechos reales.

Algunas de esas historias todavía lo sorprenden. Desde bebés medicados con mezclas que contenían morfina hasta juguetes con materiales radiactivos, pasando por espectáculos y actividades que desafiaban lamuerte sin ningún tipo de protección. “La seguridad no era una preocupación. Pensaban: ‘Veamos si este producto va a ser exitoso’. Hasta que se daban cuenta de que era una locura”, reflexiona. No lo dice con superioridad, sino con asombro genuino.

El primer episodio de Historias arriesgadas se estrenó el 18 de enero y cada domingo se emite un nuevo capítulo a las 21:50 (hora Colombia).

“Quiero seguir sentado a la mesa”

Cuando habla de esta etapa de su vida, Henry Winkler se detiene en lo personal. “Estoy profundamente agradecido —desde lo más hondo de mi ser— de estar acá en la Tierra, de tener una familia maravillosa”, dijo. Al mencionar a los suyos, habló de la importancia de seguir “sentado a la mesa”, una forma de describir el lugar que todavía ocupa en su vida personal y profesional. Para él, trabajar es también una forma de honrar ese lugar.

La edad, lejos de ser un límite, aparece como una ventaja. “Creo que eso te mantiene joven. Te obliga a usar el cerebro, a estar fuerte mental y físicamente”, aseguró.

Para Henry Winkler no hay discursos grandilocuentes ni fórmulas mágicas: hay disciplina, curiosidad y ganas. A los 80, sigue aprendiendo, leyendo, grabando, conduciendo y disfrutando. “La paso increíble”, dijo a Vea.

Quizás por eso “Historias arriesgadas” ya tiene una nueva temporada confirmada. Winkler reveló que en febrero comenzarán a grabar 30 episodios, un número que el neoyorquino define como “gigantesco”. Y aunque lo dice con orgullo, también lo hace con sorpresa, como si todavía se permitiera maravillarse por las oportunidades que siguen apareciendo.

Henry Winkler no habla desde la épica del sobreviviente ni desde la solemnidad del legado. Habla como alguien que entendió que el tiempo no se detiene, pero tampoco obliga a retirarse. A los 80 años, su mensaje es simple y contundente: mientras haya curiosidad, trabajo y gratitud, siempre hay algo más por contar.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí