Hermana de Alejandra Villafañe hizo nuevos señalamientos a Raúl Ocampo: “Nunca se interesó”

La relación de Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo volvió a ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación luego de que Jackeline Osorio, hermana de la fallecida actriz, entregara nuevos detalles sobre lo que, según ella, ocurrió durante los meses más difíciles de la enfermedad que enfrentó su familiar.

Estas declaraciones, emitidas en una reciente entrevista con Buen día, Colombia, han generado un amplio debate, especialmente porque contradicen la versión que Ocampo ha compartido en espacios como el pódcast Los hombres sí lloran, en el cual describió un acompañamiento constante hacia su entonces pareja. Sin embargo, desde ese momento varios allegados a Villafañe expresaron su inconformidad y señalaron que la historia no habría sido exactamente como él la narró.

¿Qué dijo la hermana de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo?

Jackeline explicó que, durante la etapa final de la enfermedad de su hermana, la presencia del actor no habría sido tan permanente como él sugirió públicamente. Indicó que quien asumió el cuidado principal fue su madre. “Mi mamá estuvo con ella todo el tiempo, entregándole su vida y su tiempo. Él dice que él era el que estaba con ella. Entonces uno se pregunta: ¿y mi mamá qué?”, expresó, insistiendo en que el acompañamiento familiar fue decisivo y constante.

Osorio también mencionó que Alejandra Villafañe deseaba trasladarse a Cali en medio de su tratamiento, pero finalmente permaneció en Bogotá por decisión propia y por el vínculo emocional que mantenía con Raúl Ocampo. Sin embargo, según advirtió, la actriz habría sentido en algún momento que no contaba con el respaldo que esperaba.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Otro de los puntos que generó debate estuvo relacionado con el día en que se realizó la cremación de Villafañe, pues Jackeline aseguró que Raúl Ocampo no asistió al momento y tampoco se interesó por conocer dónde reposan las cenizas de Alejandra. “Nunca me preguntó dónde estaban. Y tampoco ha ido. No sabe dónde están las cenizas”, afirmó. También reveló que fue ella quien las recibió: “Le hicimos una cremación y las cenizas de mi hermana las recibí yo solita, con mi pareja”.

Por último, la hermana de Alejandra Villafañe también dejó claro que, tras la muerte de la actriz, no hubo más vínculo con Ocampo. “En realidad, no tenemos una relación con él. No se cultivó nada después de que mi hermana se fue”, concluyó.