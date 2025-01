Hermana de Killadamente revela doloroso audio sobre la muerte de la influencer

El pasado sábado 4 enero, las redes sociales se vistieron de luto con la repentina muerte de Carol Acosta, conocida como ‘Killadamente’, una creadora de contenido dominicana de 27 años, quien falleció sorpresivamente luego de ahogarse mientras cenaba.

Por ahora, se desconoce qué le ocurrió exactamente, lo que han dicho sus familiares es que, al parecer, habría sufrido un paro respiratorio y, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvarla.

Audio de la hermana de ‘Killadamente’

En las últimas horas, se viralizó un audio de Kathyan Acosta, hermana de la creadora de contenido, quien, en medio del llanto, reveló cómo se enteraron de la muerte de la influenciadora, quien dejó dos hijos y se destacaba por hablar del amor propio desde hace más de 10 años a través de sus redes sociales.

Carol Acosta, conocida como 'Killadamente'. Fotografía por: Instagram

“Mi mamá me llamó ayer y me dijo que mi hermana estaba muy mal en el hospital y que fuera... Yo me fui al hospital con mi mamá, cuando entramos, nos hicieron esperar y nos llevaron para un cuarto, nos sentaron y nos dijeron que se murió mi hermana. Luego, nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de ella. Todavía no saben específicamente como se murió”, dijo con profundo dolor.

Para el momento del audio, la joven contó que no sabían detalles del deceso de su hermana. Explicó que el cuerpo de ‘Killadamente’ estaba siendo analizado para determinar qué le ocurrió. No obstante, Kathyan se refirió a los malos comentarios que ha recibido su familia por haber solicitado ayuda económica para realizar el funeral.

“Todavía no sabemos qué fue lo que pasó, ni como murió. Ella ahorita está en la morgue, le están haciendo análisis y hay gente haciendo videos riéndose del dolor que estamos pasando con mi familia y riéndose porque hicimos une recolecta para ayudar y para que mi mamá se quede con algo para ayudar con los niños. Mi hermana lo único que tenía era la fama, no tenía ahorros, ni carro, ni casa. La gente se está riendo porque hicimos un GoFundMe, pero lo necesitamos para enterrarla y para ayudar a mi mamá”.

A la ayuda a la que se refiere es porque, como familiares, crearon una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para los gastos fúnebres: “Carolar (como le decían de cariño) logró ayudar a miles de personas a través su trabajo, pero en esta ocasión nos unimos y les pedimos su ayuda para darle una despedida como ella se lo merece. Si está dentro de tus posibilidades agradeceríamos una colaboración por más mínima que sea para cubrir con los gastos funerarios y para que la familia y sus hijos puedan superar esta pérdida tan grande y el vacío que Carolar hoy está dejando en nuestros corazones”, se lee en un mensaje que publicó uno de los familiares de la creadora de contenido.

¿‘Killadamente’ y su hermana no se hablaban?

Kathyan reveló que, en el momento de la muerte de ‘Killadamente’, no se seguían en redes sociales, pues su relación estaba atravesando un difícil momento: “Cuando mi hermana murió no nos seguíamos en redes sociales porque ella y yo discutíamos muchísimo, peleábamos y de una vez nos reconciliábamos porque nos amábamos mucho. Ella y yo nos queríamos a pesar de todos los problemas. Quiero hacer este video para decirles que si tienen un familiar con el que pelean mucho, se perdonen”.