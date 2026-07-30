Hermana de Yeison Jiménez revela problema que han enfrentado tras la muerte del artista

Este domingo 26 de julio, Yeison Jiménez cumpliría 35 años, la edad en la que el artista de música popular pensaba tomar un descanso de su vida profesional para dedicarse a su familia y a sus proyectos personales. Sin embargo, ese accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de este año en Boyacá acabó con su vida y la de cinco integrantes más de su equipo de trabajo.

Lina Jiménez revela detalles de la ausencia del cantante

Durante estos seis meses, la familia de Yeison asumió el cargo de todos sus negocios, tanto musicales como de las diferentes empresas que dejó. Sin embargo, a lo largo de estos meses han tenido que enfrentar una serie de situaciones que han dificultado sobrellevar la ausencia del cantante.

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Lina aseguró que constantemente salen en redes sociales noticias falsas relacionadas con el intérprete de Vete, hecho que se ha salido de sus manos. “La verdad, salen cosas donde la gente, los que tienen páginas y unos que otros influenciadores, como por hacer propaganda y hacerse publicidad, ellos mismos dicen unas barbaridades que sinceramente...”, dijo la empresaria.

Lina reveló que, durante varios meses, intentó responder a través de redes para aclarar la falsa información, pero a pesar de eso, esas personas seguían haciendo lo mismo: “Yo me cansé ya de estarles comentando: ‘oye, esto no es así’, yo ya los dejo”. Amigos que dicen ‘yo era el mejor amigo de Yeison’. Luego resulta el otro diciendo ‘no, soy yo. Yo tengo una foto con él de hace diez años’. Al principio sí me afectaba un poco los comentarios, pero ya no les pongo cuidado”, agregó.

Además de la falsa información, la hermana del cantante aseguró que también muchos seguidores han sido engañados por personas inescrupulosas que supuestamente les vendían los productos de Yeison: “Por ejemplo, con el tema de las gorras, siempre que se publica algo son 100 hackers bregando a robarse la página y la cuenta. Mucha gente dice: ‘yo pedí por esta página y me robaron’”.

Como familia, han intentado poner en manos de los abogados esa situación y, a través de las redes sociales han alertado a los seguidores para que no se dejen engañar con páginas falsas. “A todas las personas que están vendiendo las gorras se les envía una carta diciéndoles que eso no se puede hacer porque eso es un derecho de imagen que lo tiene la familia”.

Los internautas han dejado sus impresiones. “Sí hay muchos oportunistas haciendo fama y sintiendo dolor cuando a él solo le tenían envidia”, “qué tristeza que la gente sea así. Dios te bendiga grandemente hermosa”, “qué vergüenza, hay gente que no tiene respeto”, “la gente se lucra con la muerte de él”, “la gente es muy descarada y muy aprovechada”, “qué lástima, pero tiene razón, sobran los avivatos, aprovechados”.