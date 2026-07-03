Hermano de Lamine Yamal se hace viral en redes: cuántos años tiene, como se llama y más

La Copa del Mundo ya se encuentra en los dieciseisavos de final. Varios equipos ya disputaron esta etapa. Algunos pasaron a octavos, mientras que otros como Argelia, Austria y Croacia, quedaron eliminados. Colombia, por su parte, se enfrenta esa noche a Ghana en un partido que definirá si su sueño mundial seguirá vigente o no.

¿Qué pasó con el hermano de Lamine Yamal?

Este jueves 2 de julio, España eliminó a Austria tras un 3-0 con un doblete de Oyarzabal. Ahora, la Roja deberá enfrentarse a Portugal. Uno de los dos equipos asegurará el próximo lunes su paso a cuartos de final.

El triunfo de España ha sido muy comentado, sobre todo por un especial momento que se vivió en la tribuna. Las cámaras captaron una celebración en las gradas del estadio por parte de un pequeño hincha: se trató del hermano de Lamine Yamal, quien, con solo cuatro años, se mostró eufórico tras el segundo gol de Oyarzabal.

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Su nombre es Keyne, y generalmente, acostumbra a acompañar a su hermano Lamine en algunos de sus partidos. Su celebración y enternecedora actitud se hicieron virales en las diferentes plataformas digitales y miles de usuarios no dudaron en comentar al respecto. De hecho, durante una rueda de prensa, el futbolista español habló de él: “Que pueda tener la infancia que yo habría deseado es lo que más feliz me hace. Mi hermano es todo para mí. Es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él”.

El pequeño se mostró gritando con mucha emoción y empuñando sus brazos para festejar el gol de la selección de España. El periodista Fran Guillén comentó a través de X “La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos”, refiriéndose a la mujer que alcanzó a tapar un poco la cara de Keyne mientras hacía su eufórico gesto.

“Qué niño más tierno”, “qué orgullo”, “nos enamoró el pequeñín”, “Lamine es hermano y padre para su hermanito, qué tierno”, “está enamorado España entera de tu hermano”, “amamos a Keyne”, “ese niño lo es todo”, “qué bonito”, “su hermano lo ama”, “es un niño feliz, viendo ganar al equipo de su hermano”, “ese niño divino”.

Keyne nació en septiembre del 2022, es hijo de Sheila Ebana, la madre de Lamine, y de su actual pareja. Sin embargo, Lamine procura mantener su vida familiar lejos del ojo público.

¿Quién es Lamine Yamal?

El futbolista español juega como extremo derecho para el Barcelona y la Selección de España, con quien actualmente disputa el Mundial 2026. Con 18 años, Yamal es considerado una de las mayore promesas del fútbol.

A los 15 años debutó en el Barcelona, imponiéndose como el jugador más joven en hacerlo en la historia del club. Además, fue nombrado como Jugador de la Temporada de LaLiga, tras liderar al Barcelona con goles y asistencias.