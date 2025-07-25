Hermano de Yeison Jiménez reveló cómo luce la tumba del cantante: “Donde vaya estás conmigo”

Este 26 de julio de 2026, Yeison Jiménez habría celebrado sus 35 años. Sin embargo, la fecha estuvo marcada por la ausencia del cantante, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá cuando se dirigía a cumplir con un compromiso artístico. En medio de la conmemoración de su primer cumpleaños tras su muerte, su familia decidió compartir un homenaje que hasta ahora no se había hecho público.

Quien estuvo detrás del emotivo gesto fue Alejandro Jiménez, hermano del artista, que publicó en sus redes sociales un video y varias fotografías mostrando por primera vez cómo luce el monumento funerario levantado en honor al ‘Aventurero’. La publicación estuvo acompañada de un sentido mensaje en el que recordó el legado del cantante y expresó que, pese a su ausencia física, continúa presente en la vida de quienes lo conocieron y admiraron.

Así es la tumba de Yeison Jiménez

Las imágenes dejan ver un monumento de gran tamaño, cuyo elemento más llamativo es una escultura dorada con el rostro del fallecido artista. En ella también aparecen algunos de los accesorios que solían identificarlo, como un sombrero, unas gafas oscuras y una cadena. Además, incluye la frase ‘Con el corazón’, una expresión que acompañó buena parte de su carrera artística.

El espacio también está rodeado por una estructura metálica negra con detalles inspirados en caballos, una figura asociada a la música popular y a una de las grandes pasiones del artista. Allí reposa el memorial de Yeison Jiménez, ubicado en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, donde familiares y seguidores suelen rendirle homenaje.

Junto a las imágenes, el hermano del cantante escribió un mensaje cargado de emoción: “Mi amor por ti no se define en este lugar, porque donde quiera que vaya estás conmigo. Eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente”. En el mismo texto también aseguró que el legado de Yeison permanece vivo a través de su música y del cariño que continúa recibiendo por parte de sus seguidores.

La publicación rápidamente generó cientos de reacciones en redes sociales, donde fanáticos y colegas recordaron al intérprete con mensajes de afecto y agradecimiento por las canciones que dejó. Muchos destacaron el homenaje realizado por su familia y expresaron que el monumento refleja la huella que el cantante dejó en la música popular colombiana.

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