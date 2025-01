Hermano de ‘Yo me llamo Julio Jaramillo’ trabaja desde los 13 y hoy brilla en la música

Yo me llamo es uno de los concursos más populares de la televisión colombiana, teniendo en cuenta que, por su escenario, han pasado algunos de los mejores imitadores del país. Tal es el caso de Robinson Silva, quien ganó en 2018 como doble de Julio Jaramillo.

A partir de ese momento cambió la vida para el huilense y también para algunos de sus seres queridos, como su hermano, quien ahora es un conocido artista de música popular.

Ernesto Calzadilla, César Escola, Robinson Silva, Melina Ramírez y Pipe Bueno en 'Yo me llamo 2018'. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Quién es el hermano de Robinson Silva, ganador de ‘Yo me llamo’?

Su nombre es Fabio Silva y en la industria musical se le conoce como El Chakal del Sur. En plataformas digitales, sus canciones acumulan millones de reproducciones, siendo el cover de El amor y la felicidad (original de Leo Dan) uno de sus temas más populares.

Según contó el intérprete en una reciente entrevista con La Red, la popularidad y estabilidad que consiguió su hermano Robinson por medio de la música lo motivaron a emprender este mismo camino.

“Soy un campesino original, vengo del sur del país, por eso mi nombre artístico (El Chakal del Sur). Gracias a Dios siempre tuvimos finca, así fuera pequeña, porque uno cultiva alimentos y no aguanta hambre, pero éramos 7 hermanos y había muchas carencias, entonces salimos de la casa muy temprano. Yo, por ejemplo, salí a los 11 y Robinson a los 13″, explicó inicialmente.

“Después de varios años me lo volví a encontrar y me di cuenta de que él vivía bien gracias a la música. Eso hizo que yo siguiera seguir esos mismos pasos porque, en aquel momento, yo trabajaba pelando pollos de 8 de la noche a 4 de la mañana y me pagaban $4.500 por turno”, agregó El Chakal del Sur.

Durante años, el hermano de ‘Yo me llamo Julio Jaramillo’ ha trabajado junto a reconocidos artistas. Incluso, fue uno de los músicos invitados a abrir el concierto de Romeo Santos en Medellín, ante más de 40.000 asistentes.

“Son cosas que, ni siquiera, soñé conseguir en algún momento. Sin embargo, cuando Dios le tiene preparado algo, así tarde algún tiempo, le va a llegar. Yo hago música del pueblo y para el pueblo”, concluyó Fabio Silva, quien hace poco estrenó una canción junto a Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato.