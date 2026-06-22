Hija de Cristiano Ronaldo impresionó cantando tema de Andrea Bocelli: “Gran estrella”

Aunque Cristiano Ronaldo suele protagonizar titulares de la prensa por su desempeño como futbolista, su vida familiar también llama la atención de los medios de comunicación, hinchas y seguidores en redes sociales. El jugador, quien integra el equipo de Portugal, se prepara para enfrentarse a Colombia el próximo sábado en su segundo partido del Mundial 2026.

¿Qué pasó con la hija de Cristiano Ronaldo?

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llamó nuevamente la atención, pero esta vez no por el fútbol. Recientemente, se hizo viral en redes sociales un video protagonizado por una de las hijas de la pareja, quien sorprendió con un talento musical.

Fue Georgina quien compartió este momento tan especial a través de sus historias y publicaciones en Instagram, donde mostró a su hija interpretando una de las canciones más icónicas del tenor italiano Andrea Bocelli. “Mi pequeña gran estrella”, escribió junto al clip que ya acumula más de un millón de likes. La pequeña aparece concentrada y entregada por completo a la interpretación, mientras es guiada por su profesora de técnica vocal, Olaya Alcázar.

El video se volvió viral en poco tiempo, generando cientos de comentarios que elogiaban la voz de la niña. “Cada día canta mejor”, “está naciendo una futura estrella de la música”, “qué linda”, “esa familia tiene múltiples talentos”, “los falsetes, los tonos. Alana Martina qué emoción, qué bella infancia”, “es una estrella ese talento es de nacimiento”, “la importancia de la maternidad presente”, “hermosa la voz de Alana será sin duda una gran cantante o actriz”, “qué preciosidad”, “tan trabajadora, tan buena y con tanto talento. No se puede brillar más”, “esta niña no canta por cantar, ella sabe cantar y esa canción no es fácil, pero ella lo hace muy profesional a pesar de su corta edad”.

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Uno de los aspectos que más sorprendió fue la reacción del propio Andrea Bocelli al emotivo video. Según reportó la revista ¡HOLA!, el famoso tenor decidió compartir la grabación de Alana, un gesto que conmovió aún más a Georgina y a los seguidores de la familia. La interpretación de Vivo por ella no solo puso de manifiesto las habilidades vocales de la niña, sino también la dedicación con la que Georgina y Cristiano apoyan las diversas pasiones de sus hijos, ya sea en el deporte, la música o las artes.

No es la primera vez que Alana Martina conquista las redes con su voz. Hace unos meses, Georgina también publicó videos donde la pequeña interpretaba canciones como My Heart Will Go On, el clásico de Céline Dion de la película Titanic, junto con otras melodías que hicieron que sus seguidores la llenaran de elogios.