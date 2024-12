Hija de Daddy Yankee envió polémico mensaje en medio de la separación de sus papás

Desde que Daddy Yankee (Ramón Ayala) anunció la separación de Mireddys González, con quien estuvo casado por casi tres décadas, la atención mediática volvió a enfocarse en el antiguo cantante de reguetón, así como en el resto de su familia.

En horas recientes, por ejemplo, los titulares fueron protagonizados por Jesaaelys Ayala, primera hija que tuvo la pareja, quien publicó un mensaje que fue considerado por la opinión pública como una directa reacción a la separación de sus padres.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee y Mireddys González?

En la tarde del 26 de diciembre, Jesaaelys publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram que dio mucho de qué hablar en sus seguidores, así como entre los de sus padres.

En la imagen se observa a la joven de 28 años sentada con un pastel en la mano. Justamente, es el mensaje decorativo de la tarta lo que llamó la atención, pues modificó la popular expresión ‘merry Christmas’ (feliz Navidad) y la cambió por ‘merry crisis’. Esto, al parecer, con la intención de demostrar lo mal que la estaría pasando por la separación de Daddy Yankee y Mireddys González.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar y fueron miles de usuarios los que enfrentaron opiniones en la caja de comentarios. Y aunque la mayoría de observaciones fueron ataques en contra de Jesaaelys, también hubo quienes la respaldaron.

“Sus traumas, sus chistes”, “dice que no quiere hablar del tema, pero envía este tipo de indirectas”, “he aprendido que jamás debo opinar sobre algo que no sepa ni vea por mis propios ojos” y “la gente se convierte en juez y opina sobre algo de lo que no tienen ni idea”, fueron algunos de los mensajes que desató el posteo en cuestión.

¿Quiénes son los otros hijos de Daddy Yankee?

Sumado a Jesaaelys, fruto del amor entre ‘El Cangri’ y Mireddys González nació otro hijo llamado Jeremy Ayala González. Es el hijo menor del antiguo reguetonero y el único que decidió seguirle los pasos en la industria musical. Sin embargo, no lo hace como cantante, sino como productor.

La hija mayor de Daddy Yankee es Yamilet. Nació en 1995, cuando su padre tenía 17 años y todavía no se había relacionado con Mireddys.