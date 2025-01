Hija de Diomedes Díaz presumió su embarazo de mellizos con tiernas fotos

La descendencia de Diomedes Díaz continúa creciendo y, en próximos meses, dos nuevos miembros se unirán a la familia. Así lo confirmó en diciembre pasado Betsy Liliana Díaz, una de las hijas del cantante vallenato, quien está a la espera de mellizos.

A un mes de la noticia que entregó por medio de redes sociales, la comunicadora social y periodista mostró cómo avanza su embarazo. También aprovechó la ocasión y confirmó cuántas semanas de gestación tiene.

Así luce Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, en su embarazo de mellizos

A través de su cuenta de Instagram, la hija del ‘Cacique de la Junta’ publicó una serie de fotografías en traje de baño que dejaron al descubierto lo plena y feliz que está, en todo sentido, con su nueva etapa como madre.

“Agárrense fuerte, mis bebés, que su mamá puede con todo”, fue la descripción que Betsy Liliana Díaz agregó al posteo en el que, además, dio a conocer que tiene seis meses de embarazo. Esto quiere decir que los mellizos estarían naciendo a mediados de mayo.

Cabe recordar que Betsy Liliana Díaz se convirtió en madre por primera vez hace poco más de 3 años, cuando nació Emmanuel, fruto de la relación que tuvo con Evelio Escorcia.

¿Quién es el papá de los mellizos que espera Betsy Liliana Díaz?

Esta es una de las preguntas que ronda con mayor frecuencia entre los seguidores de la hija de Diomedes Díaz, teniendo en cuenta que hace tiempo anunció su separación de Evelio Escorcia, con quien se casó en noviembre de 2020.

“Lo único que tengo por decir es que estoy súper tranquila. El día que me sienta preparada para hablarles de este tema, lo haré, pero por ahora me gusta mucho cuidar mi vida privada, sobre todo por mi hijo. Mi gente, no le sigan alimentando el morbo a este tipo de temas y no pregunten cosas que a la final ustedes saben las respuestas”, comentó en abril de 2023.

Y aunque Betsy Liliana no se ha pronunciado sobre una posible reconciliación con el padre de sus hijos, aquellos que la siguen en redes sociales especulan que Evelio Escorcia sería el padre de los mellizos. Dichos rumores surgieron, entre otras razones, por los corazones con los que la hija de Diomedes Díaz comentó la última publicación del empresario en Instagram; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.