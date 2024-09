Hija de La Gorda Fabiola reapareció junto a Polilla tras recibir las cenizas de su madre

Desde que falleció ‘La Gorda Fabiola’, su esposo Nelson Polanía ‘Polilla’ y sus tres hijos han demostrado interés en querer honrar la memoria de la samaria como a ella mejor le hubiera gustado: compartiendo juntos.

Así lo demostraron, una vez más, a través de una imagen que compartieron en redes sociales tras reunirse a recibir las cenizas de la humorista.

La foto de ‘Polilla’ y los hijos de ‘La Gorda Fabiola’ que celebran sus seguidores

Luego de diez días de conmemorarse el último adiós a la también actriz y empresaria, sus seres queridos recibieron las cenizas. Así lo confirmó Nelson Polanía por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Hoy recogí las cenizas de mi Gordita. Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué. No pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba, que abracé fuertemente contra mi pecho, pues sentí que después de muchos días la tenía de nuevo junto a mí. Volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años y a estar a su lado hasta el final. Sí, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella: ese pequeño cofre caoba donde están las cenizas de su cuerpo, lo que somos físicamente”, expresó ‘Polilla’.

A las palabras de Nelson Polanía se sumó la publicación de Alejandra Valencia, hija mayor de ‘La Gorda Fabiola’, en la que sorprendió al reaparecer en una fotografía junto al esposo de su mamá.

“Y así termina este día de emociones y sensaciones. Un día lleno de felicidad por recordar a mamá con un sinfín de anécdotas, aunque lleno de melancolía y tristeza por no tenerla con nosotros ¡Los amo a todos!”, escribió Valencia como descripción a este posteo en el que, además, aparecen sus hermanos Juan Sebastián y David.

¿Hija de ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’ no tenían buena relación?

En octubre de 2022, cuando Alejandra Valencia celebró su boda, seguidores de la familia no pasaron por alto la ausencia de Nelson Polanía en el festejo familiar. Fue entonces cuando la exintegrante de Sábados Felices mencionó que entre su esposo y su hija existían ciertas diferencias.

“Hay gente que dice: ‘pero no estuvo Polilla’ ¡No sean tan quisquillosos! Les voy a explicar, no hay relación alguna ni trato, ni contratos entre mi hermana Rosario y mi hija Alejandra con Polilla. Eso viene desde hace mucho tiempo y yo les he contado a ustedes que esa es la parte que me aflige en la felicidad que yo mantengo en mi vida (...) Fue una situación que inició cuando Polilla y yo comenzamos como pareja hace 25 años. Desde entonces no se hablan y por eso ‘Poli’ a veces no está en algunos de los eventos de la familia, porque no se pueden ver y a eso no le pongamos ningún color, que eso pasa en todas las familias”, explicó ‘La Gorda Fabiola’ en una charla con Lo sé todo que tuvo en ese momento.