Hija de Marbelle reapareció tras accidente que afectó su visión: “Sobreviví”

La actriz y cantante Rafaella Chávez, hija de Marbelle, reapareció en la mañana de este 9 de enero, a través de redes sociales, para compartir una importante actualización sobre su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, la joven tranquilizó a sus seguidores tras haber sufrido un accidente que afectó su visión durante varios días.

¿Qué le pasó a la hija de Marbelle?

Aunque no fue muy específica con los detalles de lo ocurrido, Rafaella Chávez mencionó que tuvo un parche ocular durante varios días, pues resultó lacerada la córnea de su ojo derecho.

“Oigan, sobreviví. Quería darles las gracias a todos que se tomaron el tiempo de dejarme un mensajito por lo de mi ojito. Gracias a Dios no pasó a mayores. Estuve asustada; para los que no saben, tuve un pequeño accidente y me laceré la córnea. Hasta hace dos días me pudieron retirar el parche ocular”, expresó la hija de Marbelle en su publicación.

La noticia del accidente generó preocupación entre los seguidores de Rafaella Chávez, quienes se mostraron aliviados al escuchar sus palabras. A pesar del susto, la joven artista se encuentra recuperándose favorablemente y agradeció el apoyo recibido.

“Fue un gran aprendizaje y una gran enseñanza, y fue bastante interesante esta experiencia. Hoy por fin puedo decir que inicia mi 2025, entonces estoy retomando mi rutina y otras cositas. Así que quería pasar por aquí para saludarlos y darles las gracias″, concluyó la joven, recordada por producciones como Amor Sincero y El Paseo 6.

Ex de Rafaella Chávez confesó a ‘Vea’ que le escribió una canción

El pasado 16 de octubre, luego de su aparición en La Descarga, el cantante Camilo Cuervo lanzó Mi ex, sencillo que compuso tras terminar su relación con la hija de Marbelle.

“Tengo que ser claro con mi sentir y mi desahogo, ¿que para quién es la canción?, lo acabas de decir, para mi exnovia (...) Así como lo dije en la entrevista con Carlos Calero, en ‘La Descarga’, yo escribo canciones desde hace muchos años, hasta le escribí canciones a mi abuela. Esa es mi manera de desahogarme y la canción igual iba a salir el 24 de octubre”, comentó el también presentador en una entrevista con Vea.

En cuanto a su relación con Marbelle, el ex de Rafaella Chávez dijo a este medio: “Yo no te puedo decir que fue mala onda conmigo porque estaría diciendo mentiras, pero siento que los errores que cometimos con su hija repercutieron en mi relación con ella (...) Lo que sí quiero dejar en claro es que yo no la juzgo. Ella es mamá y ninguna mamá quiere ver sufrir a su hija, aunque solamente Rafa y yo sabemos lo que realmente pasó”.