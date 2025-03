Hija de Marco Antonio Solís creció pensando que él era Jesús: “me impresionaba”

Marco Antonio Solís es sin duda una de las figuras más emblemáticas de la música latina. Con una carrera que se extiende por más de cuarenta años, el cantautor, productor y músico mexicano ha acompañado la vida de millones de seguidores alrededor del mundo gracias a sus canciones.

¿Quién es Mar, la hija de Marco Antonio Solís?

El artista de 65 años tiene cuatro hijos: Beatriz Adriana, Alison, Marla y Marco Antonio Solís Jr. Las tres mujeres heredaron su vena musical y también se han desempeñado como cantantes.

Marla, quien artísticamente es conocida como Mar, recientemente vino a Colombia para promocionar su canción No te vas. En diálogo con Vea, la artista de 24 años habló sobre su trayectoria artística.

Ser hija de un ícono de la música latina como Marco Antonio Solís no es poca cosa, pero Mar ha abrazado hábilmente esta herencia para cultivar su propio estilo y esencia únicos.

“En el momento cuando nací ya estaba escuchando una canción de mi papá, que me había escrito, aparte del latido del corazón de mi mamá, ese fue el primer contacto que tuve con una banda sonora”, aseguró la cantautora.

Al crecer rodeada de melodías, letras profundas y el amor de su padre por la música, ha elegido no vivir a su sombra, sino forjar su propia identidad en el mundo del entretenimiento.

“Mi abuela me introdujo a la música clásica, desde chiquita he estado rodeada de diferentes instrumentos y géneros musicales que me inspiraban mucho, entonces pude explorar ese mundo a través de estar en contacto con el piano, con otros instrumentos que me llamaban la atención. Empecé a cantar cuando tenía cinco o seis años, pero nunca fue mi intención necesariamente tener una carrera, nunca pensé en eso hasta que tenía como 19, empecé a estudiar la música en la universidad”, dijo sobre sus inicios en la música.

La influencia de Marco Antonio Solís en la carrera de Mar, su hija

Aunque está fuertemente influenciada por las baladas y la música regional mexicana, Mar también se ha aventurado en otros géneros como el pop y el R&B, adaptando su voz a diversos estilos. Su versatilidad y frescura la convierten en una de las promesas más prometedoras de la escena musical latina actual. Marco Antonio, su padre, ha sido una pieza fundamental en su desarrollo como cantante.

“Lo más importante y valioso que él me está ayudando a aprender más y más es estar presente y valorar todo lo que existe cuando solamente estamos quietos y en silencio, en solo ser. Ahí es cuando entra la magia y rodo lo que se nos olvida cuando estamos en futuro o pasado y también me ha enseñado a ser muy disciplinada”, dijo.

El cantante ha expresado a menudo su orgullo por su hija, apoyándola en cada paso de su carrera. Sin embargo, Mar está decidida a escribir su propia historia, trabajando con diligencia y pasión para consolidarse como artista independiente.

“Siento que de una manera muy natural me fui preparando a ser la mejor versión de la artista que sería Mar. Con el tiempo, hace tres años, decidí tomar esto muy en serio, probarlo, intentarlo, porque siento que no pudiera morir feliz sin haber probado esto, he intentado darlo todo en esta faceta musical, plasmar mis sentimientos en las canciones que comparto”.

Cuando era niña, Mar llegó a pensar que su papá era Jesús. Esta confusión se originó porque veía fotos de él en portadas de discos, en conciertos y en imágenes donde tenía el cabello largo y una barba que se asemejaba a las representaciones clásicas de Jesucristo. Además, su madre, Cristy Solís, le hablaba de él con tanto respeto y admiración que la pequeña Mar pensaba eso:

“Yo pensaba que él era Jesús porque yo crecí en un hogar católico-cristiano y su esencia, lo que él transmite, obviamente lo físico, fue algo que me impresionaba tanto cuando era chiquita porque yo decía: ‘es que él es el hombre perfecto’, su amor es tan grande y siento que es él, y no nos quiere decir por cualquier razón", aseguró.

Con el mejor ejemplo de su papá, Mar está preparada para dejar su huella en la música latina. Su autenticidad y carisma seguro que resonarán en el público de todo el mundo.