Hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses revela por qué evita la fama y a qué se dedica

Margarita Ortega y Ramiro Meneses, reconocidas personalidades de la farándula colombiana, mantuvieron una relación amorosa que comenzó en el año 2000 y se extendió por 15 años. Durante este tiempo, el actor y la presentadora se convirtieron en padres de Melibea Meneses Ortega.

Esta relación amorosa fue muy seguida por el público debido a la popularidad de ambos. A pesar de su separación, en 2015, Ortega y Meneses han mantenido una relación cordial y respetuosa, enfocándose en el bienestar de su hija, quien ha optado por mantener un perfil bajo.

Sobre las razones por las que ha evitado la fama y el reconocimiento, la hija de Ramiro Meneses y Margarita Ortega habló por primera vez en una entrevista con medios de comunicación.

¿Quién es y a qué se dedica la hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Melibea confesó que siempre ha querido estar lejos de la sombra de sus papás, así como del reconocimiento que ambos ganaron por su trabajo frente a las cámaras.

“Yo nunca he intentado ser conocida o vista, eso no me interesa mucho. Quizá es porque crecí viendo a mis papás estar a la luz pública. A pesar de que me gusta el arte y todo lo que tiene que ver con esto, nunca ha estado interesada en que me vean. Mi sueño nunca ha sido volverme famosa (...) Soy una persona muy artística. Por eso la gente casi siempre cree que me voy a volver actriz, pero no creo”, expresó inicialmente.

La hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses, quien tiene 20 años, se dedica a la música. Según dijo, desde niña creció en ella una pasión por crear canciones e interpretarlas, la cual ha sido apoyada por sus padres.

“Siempre en el colegio estuve en los coros, hice presentaciones y estuve muy metida en todo lo que tiene que ver con la música. Aprendí a tocar varios instrumentos, aunque el ukelele es mi preferido. La verdad es que recuerdo un momento de mi vida en que la música no haya sido mi compañía”, agregó Melibea, quien regresó a Colombia, tras dos años en Estados Unidos, para dedicarse de lleno a su carrera artística.

Margarita Ortega estuvo presente en esta entrevista y, luego de escuchar a su hija, se mostró muy orgullosa. “Cuando uno acompaña a los hijos y los ve abriendo su sala y haciendo su propio vuelo, recibe de la vida el mayor de los regalos. Es esa recompensa a todo lo vivido y esa esperanza por todo lo que vendrá. Estos instantes lo valen todo porque ella es la miel de mi vida”, concluyó la presentadora entre lágrimas.

¿Por qué terminaron Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

A lo largo de los años, la pareja enfrentó desafíos que pusieron a prueba su relación, incluyendo una crisis significativa en 2009, aunque lograron superarla y continuaron juntos hasta 2015.

La distancia y las exigencias de sus respectivas carreras fueron los factores que contribuyeron a su separación, teniendo en cuenta que Ramiro Meneses viajaba frecuentemente en Estados Unidos para grabar la serie Ruta 35, mientras que Margarita Ortega trabajaba en Bogotá como parte del equipo informativo de Noticias RCN.