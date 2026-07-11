Hija de Yeison Jiménez escribió sentido mensaje tras 6 meses de ausencia del cantante

Este viernes 10 de julio se cumplieron seis meses de la muerte de Yeison Jiménez. El cantante de música popular sufrió un accidente aéreo el 10 de enero que no solo costó su vida, sino la de cinco personas más de su equipo de trabajo. Durante este tiempo, Sonia Restrepo, su esposa; Lina Jiménez, su hermana y demás familiares se han encargado de continuar con su legado musical. De hecho, se llevó a cabo el reality ‘La Banda El Aventurero’, para encontrar la nueva voz de la agrupación de Jiménez.

Camila Jiménez, hija de Yeison Jiménez, le dedicó conmovedoras palabras

Al cumplirse seis meses de su pronta e inesperada partida, fanáticos, amigos y familiares utilizaron sus redes sociales para recordar al cantante con sentidos mensajes. Camila Jiménez, su hija mayor, quien recientemente cumplió 15 años, publicó una foto a blanco y negro donde aparece junto al cantante. Junto a ella, escribió: “Papá, hoy se cumplen seis meses desde que ya no estás físicamente, pero sigues presente en mí corazón y en cada uno de mis pensamientos. Te extraño muchísimo. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que hiciste por mí, por mis hermanos y mi mamá. Gracias por tu amor, tus enseñanzas, y por cada momento que nos regalaste. Te adoro y te llevaré conmigo por siempre”.

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La publicación no tardó en recibir cientos de reacciones de fanáticos y amigos cercanos a la familia, quienes compartieron mensajes llenos de apoyo y solidaridad. Por su parte, Lina, la hermana de Yeison, también escribió un mensaje en su perfil de Instagram: “Ya han pasado seis meses sin tu risa ni tu locura, los regaños, y sí, todo cambió, ya nada es igual, contigo se fue todo. Y yo acá tratando de ser fuerte, pero llevando una procesión por dentro que no para, que no sana, que no entiende. Yo solo le pido a Dios volverlos a ver y que ese día no nos tengamos que separar ya nunca más”.

La canción que Luis Alfonso hizo en honor a Yeison Jiménez

Además de su familia, sus amigos y colegas también han expresado su tristeza por la ausencia de Yeison. Luis Alfonso, con quien el oriundo de Manzanares, Caldas, había interpretado Destino final, presentó esta semana en un acto privado el tema Adiós amigo, creado exclusivamente para honrar su memoria y su legado. “Hace unos días hice una canción que se llama Adiós Amigo, que obviamente es para todos los angelitos que se nos fueron para el cielo; en este caso fue para Yeison”, dijo.

En un fragmento de la canción, dice: “Te vas, mi amigo, adiós, parcero, camina al cielo. Te recordamos loco y alegre; cómo haces falta, aventurero. Vuela, mi amigo, vuela hacia el cielo. Estoy seguro de que en el más allá volveremos a vernos”. Lina, la hermana del cantante, expresó su agradecimiento por ese homenaje: “Luis Alfonso, gracias por este hermoso homenaje a mi hermano Yeison. Se nota el respeto, la admiración y el cariño como interpretaste cada palabra”.