Hijo de Melissa Gate y hermana de Yina Calderón protagonizaron incómodo momento al aire

Luego de la visita que Melissa Gate recibió en La casa de los famosos Colombia de su hijo Juan José, el joven de 18 años fue invitado al programa Buen Día Colombia y allí se encontró con Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

Cabe recordar que Yina y Melissa son dos grandes rivales y sus diferencias han desatado fuertes discusiones entre ambas.

¿Qué le dijo la hermana de Yina Calderón al hijo de Melissa Gate?

En medio de su visita al matutino del Canal RCN, Juan José Ramírez y Juliana Calderón se vieron obligados a opinar sobre las diferencias que tienen sus familiares.

Fue entonces cuando el hijo de Melissa Gate criticó a Yina Calderón por hablar, “desde el desconocimiento”, sobre la relación y los sentimientos que existen entre madre e hijo. Según advirtió, es falso cuando la influenciadora dice que él no ama a su mamá y tampoco es cierto que ella lo haya abandonado.

Ante las palabras de Juan José, Juliana Calderón salió en defensa de su hermana y aseguró que sus afirmaciones surgieron con base en una entrevista que Melissa Gate habría concedido hace algunos años.

“Yo vi una entrevista en la que tu mamá decía: ‘yo exporto hijos… A mí no me interesa estar con mi hijo, a mí me encanta es viajar, pero mi hijo nada que ver’. Por eso uno asimila que no te quiere”, expresó Juliana, quien es abogada, en lo que fue considerado por los televidentes como “un comentario desatinado” y que “sobrepasa todos los límites del respeto”.

“La verdad, yo no vi la entrevista. Ella sí dice cosas así, pero yo sé quién es de verdad y la persona que es, por eso no me importa”, respondió el hijo de Melissa Gate.

“A mí no me interesa estar con mi hijo”, “mi hijo nada que ver”, “asimilamos que ella no te quiere”.

Fuertes palabras de Juliana Calderón a Juan José, hijo de Melissa.#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/Z2aFBsCbyx — Realitys Col🇨🇴 (@realityscol) February 12, 2025

Mónica Rodríguez cuestionó comentario de Juliana Calderón al hijo de Melissa Gate

Tal y como lo hicieron miles de televidentes en redes sociales, la conocida periodista se pronunció en contra del incómodo momento que Juan José experimentó en Buen Día Colombia con la hermana de Yina Calderón.

“¡Qué asco esta exposición! ¿Cómo un programa y un canal se prestan para esto? ¡Qué decadencia la televisión nacional!”, expresó Mónica Rodríguez, antigua presentadora de Noticias Uno, por medio de su cuenta de X (antes Twitter).