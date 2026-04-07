Humorista de ‘Sábados Felices’ vivió depresión tras asesinato de su hermano: “Muy duro”

David Alberto García Henao, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Jeringa’, es uno de los humoristas más reconocidos de Colombia. El artista se ha destacado por su estilo cercano, su habilidad para improvisar y por crear personajes que han conectado con el público.

¿Qué pasó con el hermano de ‘Jeringa’?

A través de su cuenta de Instagram, el humorista abrió su corazón y habló del gran impacto que tuvo su vida tras el asesinato de su hermano Nicolás. “Mucha gente me decía ‘es que usted no sale en redes, por qué tan perdido’. Estuve perdido y les voy a contar por qué. A mí me dio muy duro el asesinato de mi hermano y estuve con un tema de depresión muy brava. Eso es duro, eso no se lo aconsejo a nadie”, comenzó diciendo.

La partida de su hermano, que ocurrió en medio de un violento suceso en el país, no solo dejó una profunda huella en ‘Jeringa’, sino que también impactó a toda su familia, especialmente a su madre, quien todavía lucha con el dolor de esa pérdida. “El que esté pasando por una pérdida de un familiar por violencia en este país, eso es bravo. ¿Pero saben qué? Hay que perdonar y aunque ustedes no lo crean yo perdoné y cuando uno perdona se quita esa cosa del corazón, ese dolor tan bravo que hasta cáncer produce, porque eso fue una cosa muy dura, perder un hermano en un asesinato es una cosa muy azarosa y ver a la madre de uno, mi madrecita tiene 87 años, viendo la foto de mi hermano pegada en la pared y todavía llora, eso es bravo”, contó.

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El comediante estuvo alejado un tiempo de redes sociales debido al difícil proceso emocional que enfrentó. Fotografía por: Caracol Televisión

Pese al dolor, el comediante asegura que poco a poco su corazón ha venido sanando: “Ya pasé la brecha y de aquí para arriba le voy a dar duro a estas redes y vamos a mamar gallo y voy a hablar, a chismosear y a pasarla bueno, porque vida solamente hay una”,

Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje a todos sus seguidores, quienes, al igual que él y su familia, atravesaron o están enfrentando una situación similar: “Mi consejo es que hay que vivir el día a día y los que están pasando por un dolor de esos como es perder a un familiar, que le asesinen a uno un hermano, un hijo o un padre, los llevo en el corazón con mucha oración que es lo único que lo ayuda a uno a salir de esto”.

Sus seguidores le han dejado mensajes de fortaleza: “mucha fuerza que lo que necesita nuestro país es el humor”, “eres de los artistas más grandes que ha dado nuestro hermoso país, mucha fuerza y Dios siempre te dará la fortaleza necesaria”, “todo mi respeto y admiración, perdonar es muy difícil, pero es un paso importante para la tranquilidad”, “fuerza y para adelante”, “qué gran mensaje y excelente reflexión”, “mi admiración y respeto siempre”.