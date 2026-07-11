Influencer Geraldine Mayer fue acusada por su hijo de 20 años de supuesto maltrato

Geraldine Mayer, una reconocida influencer argentina que reside en Miami se encuentra en el ojo del huracán luego que Tomás Cataldi, su hijo, se fuera de la casa y publicara un video en sus redes sociales contando el supuesto “calvario” que vivió en su casa.

¿Qué pasó con el hijo de Geraldine Mayer?

“Hoy estoy bien. Vivo solo y me mantengo con mi trabajo. No tengo contacto con ellos”, dijo a través del clip que se viralizó en las diferentes plataformas digitales. A través de ese video, el joven expuso la supuesta realidad que vivió en su casa con su propia madre, quien, según él, aparentaba en redes tener la familia ideal. “Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos con mi hermana y conmigo aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa”, agregó.

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Incluso, reveló que esa situación lo llevó a tener pensamientos oscuros: “Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida. En lugar de preguntarme si era feliz o cómo estaba, me decían que estaba loco y que tenían que internarme”. Aunque explicó que sus palabras no buscaban una denuncia, sino hacer reflexionar a sus seguidores, ese video ha generado todo tipo de reacciones: “No estoy denunciando. Solo estoy contando mi experiencia. Mi intención es ayudar a las personas que estén pasando por algo parecido para que pidan ayuda y no se queden calladas”.

¿Qué dijo Geraldine Mayer de las declaraciones de su hijo?

Tras la viralización del clip, la creadora de contenido de moda rompió el silencio. Según reveló Pilar Smith en LAM, la influencer negó las declaraciones de su hijo. “Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice. Él vivía con ella en Miami y ahora se vino a la Argentina. Ella estaba muy mal”, dijo la comunicadora.

Por ahora, la creadora de contenido no se ha pronunciado en sus redes sociales. Esas declaraciones se las concedió a Smith, por la cercanía que ellas tienen; sin embargo, habría asegurado que no quiere referirse más al respecto.

¿Quién es Geraldine Mayer?

Geraldine es una influencer, productora de moda y creadora de contenido argentina. En los últimos años, ha estado trabajando principalmente desde Miami, donde comparte su pasión por las tendencias y el estilo de vida a través de redes sociales, mostrando outfits, aventuras de viaje y sus mejores recomendaciones de moda. En una entrevista de 2015, compartió que su pasión por ese mundo nació cuando era muy pequeña. Su meta siempre ha sido inspirar a otros a que adapten las tendencias a su estilo personal. Además, mencionó que estudió y trabajó como productora de moda antes de hacerse famosa como creadora de contenido.