Influencer murió tras cirugía estética en su zona íntima. Esto costó su ataúd de oro

En marzo de este año, el creador de contenido británico-nigeriano de 43 años Igho “Tiny” Ubiribo, viajó a Tailandia junto con su esposa Danielle Simba Allen a pasar unos días de vacaciones. Durante su viaje, decidió pasar por el quirófano para realizarse una cirugía estética en su miembro viril. En la clínica donde fue atendido, reportaron medios internacionales, habría recibido 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína mediante inyecciones en sus partes íntimas.

¿Qué le pasó al influencer conocido como Denisi?

Días después del procedimiento, Denisi, o Ego, como era conocido en redes, y su esposa acudieron a una sesión de masajes. Sin embargo, no resultó como lo esperaban. Durante el tratamiento, el hombre comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho que lo hizo desmayar en dos oportunidades. Aunque fue trasladado de manera inmediata al Hospital Sukhumvit, donde le realizaron una serie de exámenes que determinaron que había sufrido una embolia pulmonar. Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos y, después de varios intentos de reanimación fallidos, fue declarado muerto. Aunque el hecho ocurrió el 6 de marzo, la noticia se hizo viral nuevamente en redes sociales y medios de comunicación tras conocerse nuevos detalles del caso.

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Recientemente, la forense Jean Harkin encontró que el médico de cabecera del también empresario informó que antes del procedimiento, él había sido sometido anteriormente a una operación en las articulaciones y que tenía prediabetes y gota.

Así fue el ataúd de oro en el que fue sepultado el influencer

Los detalles que se han conocido hasta el momento, es que Denisi tenía más de 180 mil seguidores en Instagram donde realizaba publicaciones constantes sobre la lujosa vida que llevaba: viajes, propiedades y otras excentricidades que no dudaba en presumir. TMZ informó que tenía una casa valorada en 1,1 millones de dólares en el barrio Crenshaw, en Los Ángeles y un apartamento de 600.000 dólares en Londres.

Tras su muerte, Ubiribo fue sepultado en Londres en un ataúd dorado cuyo valor fue reportado, según varios medios internacionales, en más de US$745.000. El féretro fue parte de las exequias que se llevaron a cabo en Londres, tras la repatriación del cuerpo de Ubiribo desde Tailandia. Al funeral asistieron familiares, amigos y algunas personalidades destacadas de la escena nigeriana, como el cantante Davido y el empresario y figura de la vida nocturna, Cubana Chief Priest. Su despedida reflejó esa misma estética de extravagancia.