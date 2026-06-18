Influencer se pronunció tras la muerte de su hijo de tres años en una piscina

En mayo de 2025, Trigg, el hijo de tres años de la influencer estadounidense Emilie Kiser, sufrió un trágico accidente por ahogamiento en la piscina de su casa en Arizona. A pesar de que fue llevado de urgencia a un hospital y recibió atención médica especializada durante varios días, lamentablemente, no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió.

Más de un año después de esta desgarradora pérdida, Emilie decidió hablar por primera vez sobre cómo ha lidiado con su duelo. Compartió un conmovedor mensaje sobre el inmenso dolor de perder a un hijo y la importancia de seguir adelante, a pesar de que esta tragedia ha cambiado su vida para siempre.

¿Qué dijo Emilile Kiser por la pérdida de su hijo?

La creadora de contenido estuvo recientemente en el pódcast On Purpose, conducido por el conferencista y autor Jay Shetty. Durante la charla, compartió cómo ha lidiado con uno de los momentos más duros de su vida tras la tragedia que vivió en mayo de 2025. “Perder a un hijo realmente te muestra de la manera más aterradora y real posible lo rápido que la vida puede cambiar, y lo rápido que la vida puede literalmente ser arrebatada”, dijo.

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La trágica muerte de Trigg se produjo tras ser hallado inconsciente en la piscina de su hogar. El niño fue llevado de urgencia a un centro médico y luego a un hospital especializado donde pasó varios días batallando por su vida. “Siempre trato de recordarme a mí misma que tengo una elección que hacer. Puedo dejar que esto me descarrile completamente más de lo que ya lo ha hecho, y no sentirme realmente capaz de cuidar de mi hijo menor, o puedo hacer todo lo posible para ser la mejor madre que pueda para él, y darle el mismo amor que Trigg tenía y tiene".

¿Qué pasó con el hijo de la influencer?

Las investigaciones posteriores revelaron que el pequeño estuvo solo durante varios minutos antes de caer al agua. Aunque las autoridades consideraron posibles responsabilidades legales, al final la fiscalía determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos que pudieran llevar a una condena a sus padres.

Kiser ha reiterado en múltiples ocasiones que esta tragedia debe servir como un recordatorio de lo importante que es mantener una vigilancia constante sobre los niños cerca del agua. De hecho, ha descrito la muerte de su hijo como un accidente “muy prevenible”, y ha aprovechado su plataforma para abogar por medidas de seguridad en piscinas y áreas recreativas. Si bien reconoce que nunca podrá superar del todo la falta que le hace su hijo, Kiser asegura que su objetivo ahora es honrar la memoria de Trigg, ayudando a crear conciencia sobre la prevención de ahogamientos infantiles y apoyando a otras familias que atraviesan duelos similares. Su testimonio se ha convertido en un poderoso mensaje sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento con nuestros seres queridos.