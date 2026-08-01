Influencer Soy El May revela grave estado de su esposa tras dar a luz: “No ve ni camina”

El pasado 6 de junio la pareja de influenciadores conformada por el mexicano Soy El May y la colombiana Mafer tuvo a su primera hija, a quien llamaron María Victoria. El matrimonio había mantenido a sus seguidores al tanto del embarazo mediante sus redes sociales y este proceso transcurrió con normalidad.

Sin embargo, la alegría se convirtió en preocupación, ya que pese a que la bebé nació sana y actualmente se encuentra muy bien en casa, no ha ocurrido así con la madre. Según Soy El May ha explicado en varias publicaciones de Instagram, unas horas después del procedimiento, cuando iba a ser llevada a una revisión médica, su esposa, sufrió un paro cardiorrespiratorio que se extendió entre cinco y siete minutos.

Según el diagnóstico médico, la paciente de 28 años, nacida en Antioquia y quien reside hace varios años en México, sufrió un choque anafiláctico, relacionado con la administración de un medicamento para controlar los dolores, La reciente madre, tuvo que ser intubada de inmediato y quedó en coma, estado en el que permaneció durante varios días. La hermana de Mafer explicó en un video que le fue aplicado Ketorolaco y este le habría generado el mencionado choque.

La salud de Mafer se habría complicado luego de que se presentara una bacteria que le derivó episodios de fiebre. En medio de la situación, los padres de Mafe viajaron de Medellín a Ciudad de México para estar con su hija.

Mafer no ha podido ver a su hija, reveló El May

Tras despertar del coma, la familia reportó que se evidenció que Mafer sufrió daños neurológicos y por ello no camina, ni ve. ”Mi hija nació sana y salva; mi esposa Mafer no lo está. Ya lleva 45 días hospitalizada", dijo el nuevo padre hace algunos días en en una de sus publicaciones.

A la compleja situación, se añade la crisis emocional que la paciente, que está consciente, ha tenido por los problemas de visión y movilidad, según contó su esposo. El influencer también menciona en sus publicaciones que no le han permitido ingresar a la bebé a la clínica y por ello, no ha habido un encuentro entre madre e hija. “No nos están explicando qué medicamente le están dando. Ella dice que no ve”, apuntaba él.

La hospitalización, medicamentos y en general todos los procedimientos han generado altos costos, razón por la cual el generador de contenido ha lanzado una campaña buscando recaudar dinero para solventar los gastos.

“Lo único que le importa aquí a esta gente es cobrarme y mandarme los estados de cuenta”, dijo al lanzar una iniciativa mediante la conocida plataforma GoFundMe. En entrevista con TvNotas El May contó que la cuenta iría por unos 3,8 millones de pesos mexicanos, más de 600 millones de pesos colombianos. El caso que involucraría negligencia médica estaría en manos de los organismos competentes, expresó en dicha charla.

En la más reciente actualización sobre el estado de María Fernanda, su esposo expresó que la preocupación continua: “Todavía no camina, otra cosa que nos preocupa es que no ve (...) yo llevé sana y salva a mi esposa… no se qué esté pasando”, mencionó al referirse al silencio de parte del personal encargado sobre la situación exacta de la salud de su esposa, aunque reconoció que las enfermeras están al tanto e incluso oran por ella. Se mostró confiado en que todo mejore: “Espero que pueda ver Mafe a su hija que lleva 56 días sin verla”.

“Una bebé que no conoce a su mamá. Una mamá que no puede ver a su hija. Y yo en medio de las dos — siendo papá, enfermero, abogado, hijo, esposo y creador de contenido al mismo tiempo. Hoy me marcaron del hospital. Me dijeron que Mafer está brava. Que está preguntando mucho por mí. Que me necesita”, escribió el influencer recientemente al añadir que ha tenido que desarrollar múltiples actividades en ausencia de su esposa.

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