Integrante de Pasabordo fue operado de por sensible condición: “Sentía que me ahogaba”

Jhonathan Hernández y Gabriel Rodríguez son los integrantes de Pasabordo, un dueto musical que cumplió 20 años de trayectoria en 2024 y que es responsable de populares canciones, como Quisiera, Devuélveme la vida, Cantinero, Hasta la madre, El besito, Cuánto vale, entre otras.

Y aunque sus miembros poco suelen figurar en medios de comunicación por temas personales, uno de ellos se confesó en días recientes sobre una serie de padecimientos que lo llevaron a visitar el quirófano.

¿Por qué operaron a Jhonatan de Pasabordo?

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el cantante antioqueño reveló al público que

“En las noches, cuando estaba durmiendo, sentía que me ahogaba. Era una cosa muy rara porque yo estaba descansado y, de la nada, me despertaba asustado”, expresó.

Tras varios exámenes, un médico otorrinolaringólogo descubrió que Jhonatan Hernández tenía las amígdalas de un tamaño mucho más grande al habitual. Razón por la que estaba teniendo apnea del sueño y otros problemas de respiración.

“El doctor me dijo que tenía las amígdalas gigantes y eso me estaba obstruyendo la respiración, entonces debían operar lo antes posible. Yo entré en shock y pregunté si no podía aplazarla para diciembre o enero, no sé, pero el doctor me dijo: ‘¡No! Es tu salud y hay que intervenir ya’ (...) Se me tapaba todo, me ahogaba y me quedaba sin aire”, agregó el paisa.

Jhonatan Hernández, en silencio por dos semanas

Para superar estos problemas de salud, que pueden convertirse en crónicos si no existe tratamiento, el antiguo narrador de Duro contra el mundo se sometió a una cirugía en la que le extirparon las amígdalas y le recortaron la úvula (campana de la garganta). Sin embargo, la recuperación fue más compleja de lo que esperaba.

“Para mí fue muy duro porque yo soy súper comunicativo y expresivo, me encanta estar hablando. Me tocó silencio total por dos semanas. Además, aunque no podía hacer ejercicio, bajé 10 kilos en esas dos semanas porque estaba a punta de sopitas y gelatina”, explicó el integrante de Pasabordo, quien confesó que tuvo que hacer playback en un compromiso impostergable.

Tiempo después, en la plaza de toros La Macarena (Medellín), Jhonatan Hernández pudo volver a cantar y por eso se deshizo en llanto ante sus miles de seguidores.