Intrigante mensaje de la hija de Daddy Yankee tras la nueva disputa legal de sus padres

En horas recientes, Daddy Yankee presentó una nueva demanda en contra de Mireddys González, su antigua esposa, en la que solicita una indemnización de 250 millones de dólares.

En esta ocasión, el cantante alega irregularidades y mala gestión financiera en sus empresas, El Cartel Récords y Los Cangris Inc, por parte de su exesposa y de Ayeicha González, su cuñada. Además, las hermanas González fueron señaladas de ejecutar una campaña difamatoria para afectar la reputación del puertorriqueño.

Ante esta nueva movida legal, Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, habría reaccionado con un mensaje que causó polémica y dividió opiniones en redes sociales.

¿Qué dijo la hija de Daddy Yankee sobre la nueva demanda contra su mamá?

Minutos después de darse a conocer el nuevo pleito legal entre sus padres, Jesaaelys compartió un intrigante mensaje a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 2.2 millones de seguidores.

“No puedes tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo”, escribió la joven de 28 años.

A pesar de que Jesaaelys no nombró directamente a Daddy Yankee ni tampoco a Mireddys González, sus palabras fueron consideradas como una pulla hacia su propio padre, quien dejó el reguetón para dedicarse a predicar sus creencias religiosas. Razón por la que, de inmediato, se sucitaron diversas reacciones entre seguidores y detractores de ‘El Cangri’ y de su exesposa.

“Me duele ver en lo que terminó una relación tan estable y admirable”, “siento que ella no debería tomar partido en los conflictos de su padre”, “está claro que es un mensaje para su papá. Jesaaelys es una mujer hecha y derecha que no escribe cosas en redes sin razón o por pura coincidencia” y “deberían cortar por lo sano y no hacer más daño a sus hijos”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de Jesaaelys.

¿Quiénes son los otros hijos de Daddy Yankee?

Sumado a Jesaaelys, fruto del amor entre ‘El Cangri’ y Mireddys González nació otro hijo llamado Jeremy Ayala González. Es el hijo menor del antiguo reguetonero y el único que decidió seguirle los pasos en la industria musical. Sin embargo, no lo hace como cantante, sino como productor.

La hija mayor de Daddy Yankee es Yamilet. Nació en 1995, cuando su padre tenía 17 años y todavía no se había relacionado con Mireddys.