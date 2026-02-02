Irreconocible: Billie Eilish sorprendió con radical cambio de look para su primera película

Billie Eilish dejó atrás la imagen que la ha acompañado durante los últimos años. La cantante estadounidense fue fotografiada con un radical cambio de look durante el rodaje de ‘The Bell Jar’ (La campana de cristal), la película con la que debutará como actriz y protagonista en el cine.

Las primeras imágenes desde el set llamaron la atención de sus seguidores por la transformación física de la artista, que adoptó una apariencia muy distinta a la que suele mostrar sobre los escenarios. El cambio, sin embargo, responde a las exigencias del personaje que interpreta en esta producción.

Así luce la cantante Billie Eilish para su debut en el cine

Las fotografías del rodaje revelan a la intérprete norteamericana caracterizada como Esther Greenwood, la protagonista de ‘The Bell Jar’, adaptación de la reconocida novela de Sylvia Plath publicada en 1963.

Para el papel, Billie Eilish dejó atrás su característico estilo de ropa holgada y su imagen contemporánea. En su lugar aparece con un cabello castaño, corto y peinado con una marcada raya lateral, además de un vestuario inspirado en la moda de la década de 1950. El look se complementa con maquillaje clásico, labios rojos y accesorios discretos como pendientes de perlas, una estética muy diferente a la que suele mostrar en escenarios y eventos públicos.

Las escenas fueron grabadas en Toronto y rápidamente se hicieron virales después de que varios fotógrafos captaran a la cantante durante las jornadas de filmación. La transformación fue tan llamativa que muchos seguidores aseguraron que apenas la reconocieron en las primeras imágenes difundidas desde el set.

Aunque Billie Eilish ya había tenido un acercamiento a la actuación con una participación en la serie ‘Swarm’, este proyecto representa un paso mucho más importante en su carrera. En entrevistas recientes, la artista reconoció que durante años dudó de sus capacidades como actriz, pero explicó que finalmente decidió aceptar el reto de llevar a la pantalla un personaje tan complejo y emblemático como Esther Greenwood.

¿Qué se sabe sobre ‘The Bell Jar’, película protagonizada por Billie Eilish?

La película sigue la historia de Esther Greenwood, una joven que, tras obtener una oportunidad para trabajar en una revista de Nueva York, comienza a enfrentar una profunda crisis personal mientras intenta encontrar su lugar en la sociedad de la época.

Por ahora se ha confirmado que, además de Billie Eilish, la producción cuenta con la participación de la actriz Carey Mulligan, quien interpreta a la madre de la protagonista.

El estreno de ‘The Bell Jar’ todavía no tiene una fecha oficial confirmada, pero las primeras imágenes del rodaje ya elevaron las expectativas entre los seguidores de la famosa cantante, quienes ahora esperan verla desenvolverse en un papel que representa uno de los mayores desafíos de su trayectoria artística hasta la fecha.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí