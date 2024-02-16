Isabella Santiago, de ‘MasterChef’ vivió momentos de pánico en Venezuela: “Espantoso”

Isabella Santiago es una modelo y actriz venezolana que llegó a Colombia en el 2021 para protagonizar la comedia de RCN ‘Lala´s Spa’. En el 2014 había ganado el concurso tailandés Miss Internacional Queen. Posteriormente, la nacida en Caracas, Venezuela, de 35 años fue participante del reality culinario ‘MasterChef Celebrity’, de RCN, donde constantemente rindió homenaje a la cocina de su país con sus preparciones.

Santiago ocupó los titulares al convertirse, en mayo del 2024, en la primera participante expulsada de ‘La casa de los famosos’, versión Colombia, cuando tuvo un incidente calificado como un mal comportamiento y el quebrantamiento de las reglas de convivencia, durante una de la fiestas celebradas en la casa-estudio donde los participantes tomaron licor. Tras el hecho, el “Jefe” decidió sacarla de la competencia.

Recientemente, participó en el concurso Miss Grand All Stars realizado en Tailandia, donde representó a Venezuela.

Ahora Isabella reaparece ya que se encontraba en Caracas, donde vive buena parte de su familia, justo en el momento de la reciente tragedia que enluta al vecino país. Hay que mencionar que la madre de la actriz falleció en marzo pasado.

Santiago usó las historias temporales de su cuenta de Instagram para evidenciar que ella se encontraba bien tras el doble temblor ocurrido al final de la tarde del miércoles y expresó cómo sintió el momento.

Isabella Santiago estaba en su casa en Caracas en el momento del doble temblor

“Les cuento que estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo”, comenzó diciendo la modelo trans mientras le hablaba a la cámara y caminaba nerviosa tras los temblores.

“O sea nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar que nos iba a caer la casa encima”, dijo sobre los temores que la invadieron en ese difícil momento.

“Temblaron los muros, o sea fue demasiado fuerte. Les juro que hasta me dio un pánico (…) fue demasiado espantoso”, terminó diciendo en el video la actriz.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí