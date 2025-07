J Balvin habla sobre posible colaboración con Shakira. “Sería muy cool”

Durante años, los rumores sobre una posible colaboración entre Shakira y J Balvin han circulado en el mundo del espectáculo. Ambos son referentes globales de la música latina, con trayectorias que los han llevado a lo más alto de la industria. Sin embargo, hasta el momento, ese esperado encuentro en una misma canción sigue sin materializarse. ¿Qué hay de cierto en los rumores recientes? ¿Existe realmente un proyecto en conjunto?

Lo más cercano a una colaboración entre ambos ocurrió recientemente, en mayo de 2025, cuando J Balvin sorprendió a sus fans durante un concierto en Atlanta al detener el show para dedicar unas palabras a Shakira. En medio del entusiasmo del público, el reguetonero paisa reconoció la influencia de la barranquillera en la música latinoamericana y destacó su papel como pionera internacional: “Antes de nosotros, ya Shakira estaba rompiendo barreras”, dijo ante una multitud que ovacionó sus palabras.

Este gesto fue interpretado por medios y fanáticos como un intento de reconciliación, luego de que años atrás surgieran tensiones entre los artistas. En especial, por una entrevista de 2020 junto a los Black Eyed Peas en la que J Balvin se rió ante una referencia al carácter profesional de Shakira. Aunque el hecho pareció trivial para algunos, generó incomodidad en redes sociales y alimentó especulaciones sobre una mala relación entre ambos.

¿Shakira y J Balvin sacarán una canción juntos?

A pesar del acercamiento público y la buena disposición que ambos han mostrado en eventos recientes —como su encuentro en la alfombra de la Met Gala 2025—, no existe hasta ahora ningún anuncio oficial que confirme una colaboración musical entre Shakira y J Balvin.

Los representantes de ambos artistas no han emitido comunicados sobre algún proyecto conjunto, y en plataformas musicales no hay registros de grabaciones en curso. En entrevistas anteriores, Shakira había mencionado que no había trabajado con J Balvin aún, pero que no descartaba hacerlo en el futuro: “Con Balvin hasta ahora no se ha dado, pero nunca se sabe”, dijo en 2021.

En redes sociales, los rumores se han intensificado, especialmente en Reddit y foros de fanáticos, donde algunos usuarios han especulado sobre supuestas canciones en desarrollo. Incluso se llegó a mencionar un proyecto con Ed Sheeran que involucraría también a Shakira y Balvin, aunque dicha información carece de fuentes oficiales que la respalden.

A pesar de no tener colaboraciones previas, ambos artistas han coincidido en varios escenarios y eventos. Han sido nominados a los mismos premios, comparten equipos de producción en algunos casos y, sobre todo, cargan con la responsabilidad de representar a Colombia en la escena global.

La imagen pública entre ellos parece haber mejorado. El homenaje de Balvin a Shakira en Atlanta no solo fue bien recibido por los fanáticos, sino que también marcó un punto de inflexión en la narrativa mediática. “Fue un gesto que se sintió sincero”, opinó una asistente al concierto. “Los fans lo tomamos como una señal de que están más cerca que nunca de trabajar juntos”.

Por su parte, Shakira ha estado enfocada en nuevos proyectos musicales que prepara desde Miami, donde recientemente compartió avances de su trabajo en estudio a través de sus redes sociales. Balvin, por su parte, se encuentra en plena gira internacional y retomando su actividad discográfica tras una breve pausa.

La idea de una canción entre J Balvin y Shakira genera expectativa desde hace años, no solo por la unión de sus estilos —pop, reguetón, electrónica— sino también por el impacto cultural que tendría una colaboración de tal magnitud entre dos de los colombianos más influyentes de la música mundial.

Por ahora, la respuesta oficial es clara: no hay ninguna canción anunciada entre ellos. Sin embargo, la cercanía reciente, los elogios públicos y la madurez artística de ambos parecen indicar que una colaboración no está descartada. Y si algo ha demostrado la industria musical, es que las sorpresas pueden llegar cuando menos se esperan.