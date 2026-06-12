J Balvin y Kaká protagonizaron momento viral durante un evento de la Copa Mundial 2026

J Balvin y Kaká se convirtieron en protagonistas de una inesperada conversación en redes sociales tras coincidir recientemente en el Parque Fundidora de Monterrey, México. El cantante colombiano y el exfutbolista brasileño participaron en el evento que marcó el cierre internacional de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una actividad previa al inicio oficial del torneo.

Aunque la jornada estuvo centrada en la exhibición del trofeo y las presentaciones musicales programadas por la FIFA, un breve gesto del exfutbolista durante la aparición del reguetonero llamó la atención de los usuarios. La reacción, captada por las cámaras, se viralizó rápidamente y generó todo tipo de interpretaciones en redes sociales.

El video viral de Kaká y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026

La escena ocurrió durante uno de los momentos de la presentación artística. Mientras el colombiano aparecía en pantalla y era anunciado ante los asistentes, las cámaras enfocaron al brasileño, quien realizó una expresión que muchos usuarios interpretaron como desconcierto o confusión.

En cuestión de horas, el fragmento comenzó a circular en redes sociales acompañado de comentarios, memes y especulaciones sobre la reacción del exjugador brasileño. Algunos internautas aseguraron que Kaká no habría reconocido al cantante colombiano, mientras que otros consideraron que simplemente se trató de una reacción casual sacada de contexto.

El video se difundió ampliamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. La viralidad del momento llevó a que distintos medios de entretenimiento y portales digitales recogieran la conversación que se generó alrededor de la escena.

Aunque la escena duró apenas unos segundos, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las actividades previas al Mundial 2026, demostrando el alcance que pueden tener las imágenes cuando son compartidas masivamente en redes sociales.

Más allá de la controversia digital, J Balvin hizo parte de las actividades organizadas por la FIFA alrededor de la Copa Mundial 2026 y fue una de las figuras musicales invitadas al evento. Su participación coincidió con la presencia de varias personalidades del deporte y el entretenimiento vinculadas a la promoción del torneo.

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