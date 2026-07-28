Jacob Batalon, Ned en Spider-Man, se casó. Ella es la esposa del actor

La noticia fue revelada por la revista People y luego confirmada por otros medios de entretenimiento, que señalaron que el matrimonio se dio de forma discreta, casi en silencio, sin un gran anuncio previo ni una ceremonia mediática.

La pareja volvió a ser centro de atención tras el estreno de la nueva cinta de Spider-Man, donde Veronica Leahov acompañó a Batalon en la alfombra roja. La dupla había mantenido con bastante reserva su romance, aunque sin ocultarlo del todo.

Sobre Leahov, hasta el momento solo se conoce que trabaja como diseñadora de interior. La pareja se hizo más visible públicamente cuando en marzo de 2025 el actor le pidió matrimonio en una romántica propuesta en Nueva York, frente al skyline de la ciudad. En aquella ocasión, Batalon compartió las imágenes en Instagram y escribió: “The beginning of the rest of our lives together”, frase que marcó el inicio formal de su compromiso. Desde entonces, Leahov apareció ocasionalmente en publicaciones y detalles de seguimiento en sitios especializados, donde incluso comenzó a figurar como “Veronica Leahov Batalon” en su perfil profesional, una señal de que la boda ya se había concretado antes de que los medios lo confirmaran.

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La confirmación de la ceremonia fue dada por la revista People, que reportó que Jacob Batalon y Veronica Leahov ya estaban casados. Luego, medios como E! News y otros portales de entretenimiento replicaron la noticia, explicando que el actor se refirió a Leahov como “mi esposa” durante una entrevista promocional, lo que terminó de despejar las dudas sobre su estado civil.

Sin embargo, la pareja no reveló públicamente la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia.

Otra de las razones por las que el actor ha estado en la mira del público es por su apariencia física. Haciendo que en redes y medios empiecen a circular preguntas sobre su calvicie y su notable bajada de peso, lo que llevó a especulaciones sobre una posible enfermedad.

El actor aclaró que no tiene un diagnóstico grave, sino que tiene un diagnóstico de alopecia desde los 8 años y ha bajado de peso de forma controlada gracias al ejercicio para mejorar su salud.

Irónicamente, aparte ser mejores amigos en la pantalla Tom Holland y Jacob Batalon también comparten su forma de vivir el matrimonio lejos del ruido y de forma sutil. En este caso, los dos actores han mantenido ese capítulo con mucha discreción pues más que grandes anuncios, lo que ha confirmado la noticia de sus nuevos estados civiles, son sus referencias a sus parejas como “esposa” y los gestos públicos que han ido dejando en entrevistas y apariciones, mientras sus relaciones siguen construidas sobre la privacidad y el bajo perfil.

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