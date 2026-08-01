Jared Leto no es el único. 7 historias de famosos acusados de crímenes sexuales en Hollywood

Hollywood es sinónimo de glamur, lujo, fama y éxito, sin embargo, las acusaciones de abuso, cada vez más visibilizadas, dejan al descubierto que también es una industria donde en ocasiones, los más poderosos abusan de su posición para infringir la ley. Desde que estalló el famoso movimiento ‘Me Too’, donde fue acusado y condenado el reconocido productor Harvey Weinstein, dueño de Miramax, las acusaciones tienen más eco y hay mayores consecuencias. A continuación, algunos de los más recientes y polémicos.

Jared Leto niega acusaciones

Esta semana, un informe de la BBC tuvo como protagonista al cantante y actor, ganador del Oscar, Jared Leto. Cuatro mujeres lo acusaron de haberlas abusado sexualmente cuando eran adolescentes.

Según el documental ‘Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood’, el también líder del grupo musical Thirty Seconds to Mars fue señalado por una de ellas de haberla agredido en el baño de un motel, cuando tenía 17 años. Otra, que en el momento del hecho tenía 19 años, asegura que se vio encerrada a solas en una habitación con el artista y fue amenazada con ser agredida, acción que le habría dejado secuelas psicológicas. En el mismo programa, la tercera, de 17 años en esa época, indicó que tuvo relaciones sexuales con el artista, algo que está fuera de la ley en California, donde ocurrió el hecho. La cuarta mujer, que contaba con 16 años en esa época, aseguró a la BBC que Leto la acosó enviándole contenido sexual y propuestas de la misma índole.

El documental que contiene dichos señalamientos incluye un total de 10 mujeres que se consideran víctimas de la celebridad y que hablaron por primera vez en público de sus experiencias.

Los hechos habrían ocurrido entre el 2002 y el 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años (actualmente tiene 54) . Esta no es la primera vez que se dan a conocer testimonios de mujeres que sintieron que el artista habría cruzado los límites.

En los hechos más recientes, una DJ de Los Ángeles llamada Allie Teilz aseguró en las redes que había sido agredida por el artista cuando tenía 17 años. Otras mujeres reaccionaron contando eventos similares.

Leto, quien en 2014 obtuvo el premio Oscar de la Academia por la película “El club de los desahuciados”, es una figura de Hollywood con roles importantes en cintas como “El club de la pelea”, “Blade Runner 2049″, “Escuadrón Suicida” y “Amos del Universo”.

BBC informó que buscó al artista antes de emitir el material y Leto no se pronunció. Sin embargo, horas después de su emisión, envió un comunicado mediante su portavoz. “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absolutamente y categóricamente falsas”, expresó. Actualmente, no existen procesos legales en contra del artista.

P. Diddy, condenado, sin dinero y sin carrera

En septiembre del 2024, el otrora llamado Puff Daddy, (su nombre de pila es Sean Combs) fue arrestado y pasó de ser el admirado empresario, productor y artista que daba fiestas en sus lujosas mansiones a convertirse en el acusado de varios delitos sexuales.

Los amigos que lo siguieron y celebraron por casi tres décadas se apartaron de él, y cadenas como Macy’s y Dillard’s, que vendían su marca de ropa, se apresuraron a sacar las prendas de sus almacenes. El empresario, que había incluso tocado la campana en Wall Street en el 2016, llegó a tener una fortuna cercana a los 800 millones de dólares. Desde que estalló el escándalo ha ido perdiendo su riqueza poco a poco, y tanto sus empresas como su imagen fueron perdiendo valor.

La vida y carrera de Combs, quien fue hallado culpable de transporte para facilitar la prostitución y participación en encuentro sexuales remunerados y/o que involucran drogas, fue absuelto de varios cargos: red de crimen organizado y tráfico sexual, que le hubieran podido significar cadena perpetua, comenzaron a caer en el 2023, cuando su ex, la cantante Cassie Ventura, lo demandó por abusos que comenzaron en el 2005, cuando ella tenía 19 años.

Sean 'Diddy' Combs actualmente está en prisión (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Fotografía por: ANGELA WEISS

Diddy llegó a un acuerdo privado con Ventura, aunque cuando lo hizo, las autoridades ya habían comenzado una investigación que derivó, en marzo del 2024, en allanamientos de sus casas. Se hallaron armas, videos, miles de botellas de aceite para bebés y fotografías que lo involucraban en varios delitos sexuales.

Diddy fue condenado a 50 meses tras las rejas y está en la prisión federal en el Centro Correccional Federal Fort Dix, ubicado en Nueva Jersey. Se estima que el 24 de enero de 2028 podría salir libre, beneficiado por buena conducta y su participación en programas de rehabilitación.

El escándalo de Kevin Spacey

En el 2017, el actor estadounidense Kevin Spacey fue señalado por denuncias de conducta sexual inapropiada y agresión sexual, con acusaciones que abarcaron hechos que habrían ocurrido entre 1986 y 2013.

La acusación principal llegó en octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp aseguró que Spacey había intentado tener conductas sexuales inapropiadas con él en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y el actor de Nueva Jersey, 26.

En los años siguientes, el caso se amplió con denuncias por hechos presuntamente ocurridos durante su etapa como director artístico del Old Vic en Londres, entre 2004 y 2013, además de otros episodios investigados por la policía británica.

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas en la carrera de Spacey: fue despedido de ‘House of Cards’, serie de Netflix que protagonizaba; sus escenas como J. Paul Getty en la película 'Todo el dinero del mundo’ fueron eliminadas por decisión de director Riddley Scott (el actor Christopher Plummer asumió el papel y rodó en tiempo récord) y 'Gore’, la película que estelarizaba fue archivada sin estrenarse.

El actor tuvo que responder en varios tribunales: primero en Estados Unidos, donde tenía acusaciones en tribunales de distintas ciudades (Nueva York y Massachusetts), y luego en el Reino Unido, donde se abrieron procesos por agresión sexual y conducta inapropiada.

La respuesta de los tribunales indicó: “no fue declarado culpable en los principales juicios penales que enfrentó”. En 2022, un jurado de Nueva York determinó que no era responsable en la demanda presentada por Anthony Rapp sobre las conductas de 1986. Luego, en 2023, un tribunal en Londres lo declaró “no culpable” de siete cargos de agresión sexual y dos de otros delitos sexuales graves.

Sin embargo, estas respuestas no significan que el caso haya terminado por completo. Pues, aunque fue absuelto en esos procesos penales, Spacey sigue enfrentando denuncias civiles y nuevas acusaciones públicas. Algunas de esas causas terminaron en acuerdos extrajudiciales, como el alcanzado en Londres en 2026, pero sin una declaración judicial de culpabilidad en ese cierre.

En 2024, Spacey reconoció en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan que tuvo “comportamientos indeseados” y admitió que en el pasado había “sobrepasado límites”, aunque insistió en que parte de las acusaciones en su contra no habían sido probadas.

Armie Hammer dice que se involucró con gente equivocada

Reconocido por sus trabajos en ‘Call Me by Your Name’, ’Muerte en el Nilo’ y ‘Espejito, espejito’, el actor californiano, hoy de 39 años, se vio envuelto en un escándalo ocurrido en el 2021, cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima llamada House of Effie, supuestos mensajes privados en los que detallaba turbulentas fantasías sexuales, que iban desde mutilaciones hasta canibalismo.

Ese mismo año fue acusado por supuesto abuso sexual y acoso, por una mujer conocida como Effie. A raíz del escándalo, Hammer renunció al papel protagónico de la comedia ‘Bodas de plomo’, en la que compartiría créditos con Jennifer López, y al rol del productor Al Ruddy en ‘The Offer’. El actor fue despedido de la cinta ‘The Billion Dollar Spy’, dirigida por Amma Asante. La oficina que lo representaba y su publicista también le dijeron adiós.

Hammer estuvo un tiempo en Islas Caimán, entró a rehabilitación y aunque nunca fue condenado por la justicia, pues en el 2023, la Fiscalía de Los Ángeles reveló que tras investigar los señalamientos no halló pruebas que derivaran en un caso sólido, su carrera no volvió a ser la misma. Regresó en el 2024 a Los Ángeles.

Hace pocas semanas concedió una entrevista a ‘The Hollywood Reporter’ y mencionó que, aunque no cometió los delitos sexuales señalados, admitió haberse involucrado con gente equivocada. También se refirió a que sabe el costo de lo que enfrentó.

Hammer, que se separó de su esposa, la actriz Elizabeth Chambers con quien tuvo a sus dos hijos, participó en la película 'Citizen Vigilante’.

Chris Noth se mantiene en su inocencia y admitió infidelidad

Chris Noth hacía parte de la cultura popular estadounidense gracias a su rol de Mr Big en la popular serie ‘Sex and The City’, donde era la pareja de Carrie, rol interpretado por Sarah Jessica Parker. A finales del 2021, cuando estaba a punto de empezar el rodaje de ‘And Just Like That’, una secuela de la exitosa producción, salieron a la luz varias denuncias de agresión y abuso sexual contra el actor.

Dos mujeres, cuyas verdaderas identidades permanecen en el anonimato, denunciaron en ‘The Hollywood Reporter’, que sufrieron incidentes ocurridos entre el 2004 y el 2015. En ellos, el actor las habría agredido sexualmente, además de intimidarlas y manipularlas psicológicamente. Los hechos se habrían presentado en Nueva York y Los Ángeles.

Heather Kristin, doble de luces de Kristin Davis (Charlotte en ‘Sex and the City’), publicó un artículo en ‘The Independent’ donde se refirió a tocamientos inapropiados y comentarios agresivos que ocurrieron en el sitio de rodaje, y el ‘Daily Beast’ registró la declaración de una mujer que señaló haber sido agredida por el actor. En una rueda de prensa virtual, la cantante Lisa Gentile también lo acusó de agresión. Por su parte, el actor envió un comunicado a ‘The Hollywood Reporter’: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”.

Noth, que fue apartado de ‘And Just Like That’, no recibió condena ni hubo juicios. Cuando estalló el escándalo fue despedido de la serie ‘The Equalizer’, un anuncio publicitario que lo tenía como estrella principal fue retirado del mercado y los posibles compradores de su marca de tequila decidieron no seguir adelante con la transacción. Tampoco ha regresado a la gran industria que lo llevó a la fama y ha participado en proyectos pequeños relacionados con teatro.

El actor Gérard Depardieu, condenado en París

El actor Gérard Depardieu, famoso por su rol protagónico en ‘Cyrano de Bergerac’, por cuya interpretación recibió el premio a mejor interpretación masculina en el Festival Internacional de Cine de Cannes (1990), el César en la misma categoría, un año después, además de una nominación al Óscar. El estelar de películas como ‘El último metro’, y ‘Matrimonio por conveniencia’, y quien fuera una de las grandes glorias de la actuación en Francia, fue condenado en mayo del 2025, por el Tribunal Correccional de París, a 18 meses de prisión, al ser hallado culpable de agresión sexual.

En el caso, una escenógrafa y una asistente de dirección lo acusaron de agredirlas sexualmente durante el rodaje de la película ‘Las persianas verdes’.

No obstante, el actor no fue a prisión, pues por ser el primer delito y tratarse de una pena corta, la Ley Francesa lo permite. Iría a la cárcel si cometiera un nuevo delito o reincidiera.

Unos meses después de esa condena, un juez ordenó otro juicio contra el actor en el Tribunal de lo Criminal de París por una denuncia de violación interpuesta por la actriz Charlotte Arnould, por hechos ocurridos los días 7 y 13 de agosto del 2018, en su domicilio en la capital francesa.

La artista denunció al actor un poco después de los presuntos ataques, que habrían ocurrido cuando ella tenía 22 años y él, 70.

El actor negó los señalamientos en un comunicado que publicó ‘Le Figaro’ en octubre del 2023, mencionando que cualquier hecho fue consensuado. “Jamás abusé de una mujer”, indicó.

La actriz escribió en sus redes “siento alivio”, luego de conocerse que el artista debe comparecer ante el tribunal.

El cantante estadounidense R. Kelly saldría de prisión en el 2045

El cantante R. Kelly fue condenado el 29 de junio del 2022 a 30 años de prisión, en Nueva York. Posteriormente el 23 de febrero del año siguiente, recibió 20 años adicionales, por un caso en Chicago. Los delitos que llevaron a la cárcel al que fue denominado ‘un genio de la música’ en la década del 90 fueron de orden sexual, principalmente relacionados con dirigir un esquema para el abuso sexual de mujeres y niños, que involucra crimen organizado y tráfico sexual.

En el juicio, la defensa del artista de 55 años quiso mostrar que provenía de una familia humilde donde recibió maltrato y también fue víctima de abuso. Los fiscales se pronunciaron.

“Las décadas de delincuencia del acusado parecen haber sido alimentadas por el narcisismo y la creencia de que su talento musical lo absolvía de cualquier necesidad de ajustar su conducta -sin importar cuán depredadora, dañina, humillante o abusiva era hacia los demás- a las restricciones de la ley”, dijeron acerca de la conducta de quien fue una estrella musical con una fortuna de 100 millones de dólares.

Robert Sylvester Kelly, nacido en Chicago, fue acusado por primera vez en 1996, y varias de las denuncias en su contra se resolvieron de manera privada. El también productor había estado en prisión por señalamientos similares, aunque por corto tiempo (en junio del 2002, por cargos de pornografía infantil. Lo liberaron bajo fianza. Volvió a la cárcel en 2019, por cargos de abuso sexual criminal agravado. Desembolsó una fianza de 100 mil dólares y quedó libre tres días después).

Durante el juicio en Nueva York, las víctimas declararon y los miembros del jurado escucharon cómo traficó mujeres entre diferentes estados del país, con la ayuda de representantes, guardias de seguridad y otros miembros de su staff, durante dos décadas.

Otro de los hechos que salió a la luz ocurrió en 1994, cuando se conoció que el círculo íntimo del cantante obtuvo ilegalmente documentos para que pudiera casarse con la cantante Aaliyah cuando ella tenía 15 años. La justicia estableció que Kelly alteró la partida de nacimiento de la artista indicando que tenía 18 al momento de la boda.

En enero del 2019 se estrenó ‘Surviving R. Kelly’ (’Sobreviviendo a R. Kelly’), el documental que recoge los testimonios de varias mujeres sobre situaciones de presuntos abusos del artista.

Aunque la defensa del músico de Chicago ha presentado apelaciones para reducir la condena, su petición no ha prosperado. Se estima que saldría de prisión en el 2045.

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