Jean Piero, exBinomio de Oro, recuerda a su esposa fallecida: “Es como un amor eterno”

Jean Piero se ha establecido como una de las voces más destacadas de la nueva ola del vallenato colombiano. El cantante ganó gran popularidad al unirse, del 2016 al 2020, al Binomio de Oro de América, la agrupación que le permitió impulsar su carrera y hacerse un nombre en el ámbito nacional. Tras lanzarse como solista, se destacó por su versatilidad como cantante, compositor y productor. Además, participó en importantes proyectos televisivos como “A Otro Nivel” y ha colaborado con artistas de renombre internacional.

“A mí me ha ido muy bien. Dios siempre me ha bendecido. Hoy tengo una empresa inmensa constituida a raíz de esa experiencia de haber estado en el Binomio. No solamente tengo mi agrupación, que somos más de 25 personas, sino que tengo una empresa de entretenimiento que brinda todos los servicios del espectáculo, tarimas, sonidos, pantallas, iluminación, todo lo que tenga que ver con el montaje de presentaciones, logística y también ofrecemos nuestros servicios como artistas. Obviamente esa es mi principal fuente de ingreso. Yo soy cantante, soy artista, de eso vivo, soy productor, soy compositor y en mis ratos libres, que son muy pocos, también estoy metido dentro de un estudio trabajando en torno a la música”, dijo para este medio.

Una pérdida que no se olvida

Sin embargo, tras el éxito profesional del cantante, existe una historia marcada por el amor, la pérdida y la resiliencia, que transformó su vida para siempre. Mientras disfrutaba uno de los momentos más especiales de su vida personal y profesional, Jean Piero enfrentó la tragedia más dolorosa: la muerte de Laura Muñoz, su esposa, quien sufrió complicaciones tras el parto de su primogénito. Esta noticia no solo impactó a sus seguidores, sino que también sacudió al mundo del vallenato. “El 9 de abril hubiese cumplido 37 años. Laura fue una pareja excepcional. Pienso que de los pocos amores que coinciden en la vida, ella fue ese amor para mí. Llevaríamos más o menos 15 años juntos si no hubiese fallecido, pero lastimosamente la vida fue así y también me tocó entender que Dios la necesitaba más allá que acá. Entonces, luego de eso intenté como rehacer mi vida, pero no ha sido fácil para mí“.

Reconoce que no ha sido un camino duro. “En este momento me encuentro soltero, estoy muy tranquilo. Esté la pareja que esté yo siempre la voy a recordar, aunque a veces me guarde muchas cosas internamente por respeto a mi pareja, porque es un tema que debo vivir, que yo debo asumir sin tener que afectar a nadie. Pero créeme que con eso viviré toda la vida. Eso no va a ser algo que yo voy a olvidar, porque diariamente veo la cara de Laura en el rostro de mi hijo, entonces eso es como decirte ‘se murió tu mamá o tu papá y los vas a olvidar’, jamás, son irremplazables, entonces para mí es como un amor eterno, un amor irremplazable, eso es lo que siempre he sentido”.

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Desde entonces, el mayor desafío de Jean Piero ha sido asumir la crianza de su hijo Valentino sin la compañía de Laura. “Siento que me ha ido bien, he sobrevivido. No se tiene la fórmula exacta para criar un hijo. Cada quien tiene la herramienta que los padres le dieron y eso es lo que uno le transmite a sus hijos. Es diferente la época que yo vivía a la época que están viviendo mis hijos, pero es un trabajo muy duro. No es nada fácil tener a tus hijos bien, criarlos bien, darles un buen ejemplo, darles una buena educación, que siento que al final, es el mayor regalo que uno como padre le puede dar a sus hijos. Pero de verdad que Dios ha ayudado mucho, me ha dado la mano y me ha apoyado en este proceso de ser padre, de ser madre y también de traer la comida a mi casa diariamente”.

La música se convirtió en un refugio para el duelo. Después de la pérdida de Laura, Jean Piero compuso “Mi Ángel”, una canción que surgió como una emotiva carta de despedida y una manera de honrar la memoria de quien considera el gran amor de su vida. “Realmente cuando la escribí nunca pensé en promocionarla, la hice de una manera como un tributo, un homenaje". Esta canción se ha transformado en una de las más queridas de su repertorio. El cantante cuenta que el público siempre la espera en cada una de sus presentaciones. “No puede faltar un show que no cante esa canción”.

Actualmente, Jean Piero es padre de dos hijos, a quienes considera su mayor impulso para salir adelante: “Soy papá y mamá de Valentino, soy papá de Francesca, que es mi segunda hija, y mantengo el equilibrio también con mi hogar, porque para mí eso es lo más importante. Mis hijos son como mis dos turbinas, mis dos motores que son los que hacen que mis sueños sigan creciendo y estén vivos aún”.

En el área profesional, Jean Piero está tranquilo, con muchas expectativas por lo que viene: “Siento que en este momento de mi vida estoy en camino a consolidar mi carrera y poderme quedar en esos espacios que hoy están dejando artistas que ya están al punto del retiro. Entonces para mí, que soy como de esos artistas de relevo más pronto a consolidarse, ha sido un sueño hecho realidad haber pertenecido a la familia del Binomio y que todo esto haya llevado a construir y avanzar en mi carrera musical y vida personal”.