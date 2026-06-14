Jennifer López recordó emotivo momento con su padre: “Rompí a llorar”

Esta semana en medio de una entrevista con Films to Be Buried With de Brett Goldstein, la estrella de la canción contó que se ha sentido cobijada y apoyada por su padre en momentos donde ha sentido que el dolor y la tristeza la abruman. Por ejemplo, cuando vivía el duelo de su rompimiento con Ben Affleck.

La nacida el 24 de julio de 1969 en Nueva York recordó que su padre David López a pesar de ser un trabajador con horarios extensos siempre estuvo con la familia cuando ella y sus hermanas eran niñas. “Cuando tenía 9 o 10 años… él siempre decía: ‘Mi hija corre’, él estaba orgulloso de mí”, dijo Jennifer en una entrevista anterior a W Magazine.

Esta semana en el pódcast de Brett Goldstein, su compañero de escena en Office Romance lloró al contar cuando vio con su familia la película brasileña I’m Still Here.

Contó que esa película, ganadora del Óscar en 2024, le cambió la perspectiva de vida por la manera en que la vio y con quien la vio.

La película que cambió a JLO

“Hace un par de años, me enfermé gravemente por Navidad. Mi familia estaba de visita. Mi padre, mi madre, mi primo, todos”, dijo y rememoró que su papá “no es de los que se sientan a ver una película. A mi madre (Guadalupe Rodríguez) le encantaban las películas, el entretenimiento, los musicales, todo eso, lo heredé de ella”. Aún así, su progenitor la quiso ver al ver a su hija indispuesta.

“Mi papá estaba sentado allí y algo me pasó por la cabeza y simplemente rompí a llorar. Empecé a repasar mentalmente todo lo relacionado con mis hijos, mi experiencia con mi papá, como si todo hubiera sucedido a la vez”, recordó la estrella. “Toda mi familia sabía que estaba pasando por un mal momento… Él se dio la vuelta y vio mi cara. Intentaba llorar en silencio; cuando intentas llorar en silencio, es como si todas las lágrimas, como agua, me cayeran a montones por la cara”, dijo emocionada al recordar.

Su padre le indagó por cómo estaba. “Le dije: ‘Los padres son tan importantes’. Y él se acercó, me tomó la cara entre las manos y me dijo: ‘Te amo. Siempre te he amado’. Y eso, en cierto modo, cambió mi vida en ese instante”.

Para ella, esa película y ese momento resultaron sanadores. “Sanó una parte de mí que necesitaba sanar para poder superar esa etapa de mi vida y ese tipo de relaciones. Así que esa película me cambió y me ayudó a crecer”.

¿Quién es el padre de Jennifer López?

David López nació en Ponce, Puerto Rico, aunque luego se mudó junto a su familia a Nueva York, donde trabajaba como técnico informático en la Guardian Insurance Company.

López se casó con Guadalupe Rodríguez y tuvieron a Leslie, Lynda y Jennifer.

Después de casi 30 años de matrimonio, los padres de la intérprete le anunciaron a ella y a sus hermanos su decisión de separarse. Algo que golpeó fuertemente a la artista, según contó hace casi 15 años.

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