Jennifer López y Ben Affleck: advierten largo, difícil y costoso divorcio

El adagio ‘sabes con quién te casas, pero no de quién te separas’ podría estar cobrando vida en el caso del divorcio más anunciado y esperado: el que están protagonizando Jennifer López y Ben Affleck. Ella presentó la solicitud hace pocas semanas, el día que cumplía el segundo aniversario de bodas. Lo hizo sin abogado y al parecer, luego de un acuerdo con su ahora exesposo.

La pareja, separada desde abril, se vio en tres ocasiones, incluyendo el día del cumpleaños de él, para ultimar detalles del anuncio de la ruptura. Sin embargo, desde que dejaron de convivir fueron avistados en momentos a los dos portando sus anillos de casados. Ahora, luego de presentar los documentos, ninguno los lleva consigo.

Estas visitas dejaron en evidencia que no hubo grandes peleas, sino que se trató de un proceso civilizado. Las causas han quedado en el plano de la especulación, ya que ninguno de los dos ha hablado al respecto. Se menciona que la exposición que a ella le gusta en medios y redes sociales, a Ben le resulta abrumadora; se dice que él recibió videos comprometedores del FBI que la dejarían bastante mal a ella, en el caso del tiroteo, ocurrido cuando ella salía en los 90 por el entonces llamado Puff Daddy; también se ha especulado con que Jlo sería controladora y exigente y él estaría infeliz con ello.

Esta sería la razón por la que Jlo y Ben Affleck entrarían en conflicto

Aunque la pareja no firmó un acuerdo prenupcial y en el divorcio quedó establecido que no habrá pensión para ninguno de los dos, y que cada uno seguirá con lo que tenía antes de casarse, hay un pequeño detalle en el que no estaría tan de acuerdo. La mansión que costó cerca de 60 millones de dólares y que está en venta.

Según People por causa de este inmueble el “divorcio podría ponerse feo”. La publicación indica que es probable que ella desee recibir una buena cantidad, ya que habría puesto más dinero en su pago. “La mansión de 68 millones de dólares fue idea de Ben y un gran compromiso para ella”, dijo la fuente a la revista.

La millonaria mansión que ya no le gusta a Jlo ni a Ben

Sobre la casa conyugal de la pareja ya separada, que compraron por 60,8 millones de dólares en mayo de 2023 y que pusieron a la venta poco más de un año después, en julio de 2024, por unos 6 millones más. “Ella aceptó por su distribución espaciosa, con capacidad para ambas familias, un gimnasio y una cancha de pickleball, espacio de oficina, además de tener dos entradas privadas”, escribió la publicación.

La extravagante casa con 24 baños y 12 habitaciones también requirió una remodelación nada barata. A Jennifer le encanta “el ambiente romántico, español y europeo”

No obstante la revista resalta que hay otra versión que indica que Ben nunca estuvo de acuerdo ni con el precio ni con el vecindario del lugar y por eso querría no asumir ninguna responsabilidad económica sobre ella. “Su vida está en Brentwood. Sus hijos viven allí”, dice la fuente. “A Ben le resultaba muy difícil y le llevaba mucho tiempo conducir entre el tráfico desde su casa. Nunca le gustó”.

Para completar según People al final ninguno de los dos resultó conforme con los arreglos hechos y el lugar se volvió en motivo de discusión permanente. De ahí que ni Ben ni Jen quieran quedarse con la fabulosa casa.

Por ahora López está en el festival de cine de Toronto presentando Unstoppable, la película que hizo con su ahora exmarido y Matt Damon, el mejor amigo de él. Se trata de un filme biográfico de lucha libre inspirado en la vida de Anthony Robles.

