‘Jeringa’ envió inesperado mensaje a Johana Velandia: “Un poquito de respeto”

El próximo 17 de diciembre, en Medellín, se llevará a cabo el primer día del Free Comedy Fest, un festival que reunirá a varios exponentes del humor nacional, entre ellos Johana Velandia y David Alberto García, más conocido como ‘Jeringa’. Sin embargo, el anuncio del evento se vio opacado por un tenso cruce de mensajes entre ambos comediantes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó entre Johana Velandia y ‘Jeringa’?

Todo comenzó cuando la bogotana, recordada por su participación en La casa de los famosos, protagonizó un video en redes sociales comentando el cartel de invitados del festival. En su intervención, se refirió a algunos de sus colegas con un tono que varios usuarios consideraron despectivo.

“¿‘Jeringa’ qué hace ahí? ¡Vea pues! Estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, re vieja. Los estamos halando para acá”, dijo Johana Velandia entre risas. También soltó una carcajada al mencionar la participación de Tola y Maruja.

Las palabras no cayeron bien en el comediante antioqueño, quien respondió con un video en el que pidió respeto por su trayectoria y la de otros humoristas que han marcado el camino del humor en Colombia.

“Estaba en Instagram y una muchacha joven, un talento nuevo que trabaja con mi gran amigo Hassam en las mañanas, estaba leyendo la nómina de un evento que tendremos en Medellín. Ella vio que estábamos con Tola y Maruja ahí y dijo: ‘¿‘Jeringa’ qué hace ahí? No... están recogiendo todo’. Señorita, quiero decirle con mucho respeto que, junto con Tola y Maruja, así como con varios compañeros de Sábados Felices, hemos puesto un granito de arena en el humor de este país, y usted apenas está comenzando”, expresó ‘Jeringa’.

“Le deseo mucho éxito, pero ante todo respeto. Qué bueno que algún día tuviéramos el placer de conocernos, pero es que uno no puede destruir a alguien sin siquiera conocerlo. Simplemente, ese comentario no me gustó”, agregó el humorista de 56 años.

Para cerrar su mensaje, ‘Jeringa’ fue más allá y retó a Johana Velandia a comprobar en vivo la reacción del público ante su trabajo:

“Puedes ir al Teatro Universidad de Medellín y ver mi show. Si la gente no se ríe, te autorizo a que me despedaces, ¿va? Y después sería muy bueno que te subieras tú, para ver cómo lo haces ante mil personas en un teatro, como lo vengo haciendo hace más de 35 años en este país”.

El intercambio de comentarios no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores y colegas de ‘Jeringa’ y de Johana Velandia.