Jery Sandoval atacó a Karen Sevillano: “Te ganaste el desprecio de toda Colombia”

Canal RCN anunció que Jery Sandoval habitará La casa de los famosos Colombia en la segunda temporada. Y aunque la actriz advirtió que no dudará en despertar polémica, bastante sorprendió con una reciente crítica a Karen Sevillano, influenciadora que ganó la primera edición del reality.

Aunque no se sabe por qué Sandoval publicó el polémico mensaje, a través de sus palabras dejó claras las razones de sus diferencias con Sevillano.

El mensaje que Jery Sandoval le envió a Karen Sevillano

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un extenso a inesperado texto que dedicó a Sevillano, quien sería nueva host digital de La casa de los famosos Colombia junto a Vicky Berrío.

En su mensaje, Jery Sandoval cuestionó el trato que recibieron sus colegas Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo por parte de Karen Sevillano. Además, la comparó con Wendy Guevara, ganadora del reality en México.

“La ordinaria asquerosa esa, después de cómo trató a Martha y a Julián, todavía cree que Colombia la quiere. Wendy sí fue inteligente, por eso tantas campañas publicitarias. Tú te ganaste el desprecio de toda Colombia insultando a una persona que nunca fue grosera contigo”, expresó inicialmente.

Jery Sandoval no solo sacó a relucir los supuestos errores de Karen Sevillano con Martha Isabel Bolaños, sino que también recordó la ocasión en que se burló de Mafe Walker y de su madre. Sin embargo, también añadió unas amenazantes palabras.

“Te burlaste de todas las mujeres que ya no tienen 15 años, de las que no pueden tener hijos, del incienso y claro... porque todo lo tuyo debe oler feo. Incluso, te burlaste de la mamá de Mafe, una mujer señora tan linda ¡Eres una atrevida! Menos mal no fui porque no te hubieras salvado conmigo. No vivirías para terminar de decir una sola de las palabras que dijiste a Julián, Martha o Mafe”.

Esta fue la historia de Instagram de Jery Sandoval que desató la controversia. Fotografía por: Captura de pantalla

Por ahora no se conoce una respuesta de Karen Sevillano al ataque de Jery Sandoval, aun cuando algunos seguidores de la influenciadora caleña esperan que se pronuncie y aclare esta situación.

Quienes sí reaccionaron fueron los usuarios de redes sociales, quienes dividieron opiniones. Además, hubo televidentes que señalaron lo ocurrido como una estrategia publicitaria de La casa de los famosos Colombia.