Jessi Uribe reveló cómo es su relación con su exesposa

Jessi Uribe se ha consolidado como uno de los artistas de música popular más escuchados en Colombia. Entre los temas que lo llevaron a la fama se encuentran Dulce pecado, Matemos las ganas, La culpa, Como si nada, entre otras.

Además de su carrera artística, su vida personal ha generado interés en sus fanáticos. El 14 de mayo del 2022 se casó con Paola Jara, luego de su mediática separación de su primera esposa y madre de sus hijos.

La boda se llevó a cabo en Medellín y contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos artistas como Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno y Pipe Peláez.

¿Cómo es la relación de Jessi Uribe con su exesposa?

Jessi Uribe y Sandra Barrios, su exesposa, estuvieron juntos por diez años. Fruto de su amor tuvieron cuatro hijos. Tras su separación, los internautas se han preguntado si se hablan o no.

En una reciente entrevista con el programa Cómo amaneció Bogotá de Tropicana, el artista santandereano rompió el silencio y reveló que, contrario a lo que muchos creen, mantienen una relación cordial.

“Normal, realmente, lo que me interesa son mis hijos. Es normal, no tenemos una relación de amigos, pero sí hablamos, yo le pregunto cómo están los niños hijos, si alguno está enfermo estamos pendientes… sí hablamos, ella me permite ver a mis hijos cuando yo quiera y ella sabe que esos niños son mi vida y que yo les hago falta también”, aseguró.

De igual manera, el artista aprovechó para aclarar la veracidad de un video que salió a la luz en medio de su separación. “Ese video que hay de que ‘Sandrita yo se lo cuido’, esa es la mentira más grande. A mí no me gusta defenderme en esto porque uno pierde más, ni me interesa más. La gente subió ese video y que nosotros estábamos es una gran mentira. Ese día que grabamos ese video estaba Pao con su expareja en el hotel, o sea nosotros no teníamos nada. Es la mentira más grande. Pasaron meses y nosotros nos dimos ese besito en junio y lo de cantar fue en marzo, pasaron 3 meses”, aseguró Uribe.

La vez que Jessi Uribe se presentó a ‘Yo me llamo’ junto a su padre

En una entrevista para el programa Los Impresentables, de la emisora Los40, Jessi recordó el momento de su vida cuando, junto a su padre, se presentaron a Yo me llamo, el programa de imitación de Caracol Televisión, para interpretar a Joan Sebastián y Vicente Fernández; sin embargo, no fueron aceptados por los jurados Amparo Grisales y César Escola. El cantante no imaginaba que años después, llegaría de nuevo al programa, esta vez como jurado. “Nos sacaron muy rápido, yo no estaba para eso, fue por probar”, aseguró Uribe.