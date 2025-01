Jessi Uribe reveló por qué se distanció de Jhovanoty: “nunca le negué nada”

Jhovany Ramírez, conocido en el mundo artístico como Jhovanoty, es uno de los comediantes más populares del país. Se ha destacado por imitar a algunas figuras representativas del país, entre ellos, Carlos Calero, Jessi Uribe y hasta el presidente Gustavo Petro.

El artista ha hecho reír a millones de fanáticos en Colombia y alrededor del mundo con sus shows. Sin embargo, en algunas oportunidades, interpretar a algunos personajes le ha generado críticas e incluso, diferencias con quienes imita.

¿Por qué Jessi Uribe y Jhovanoty no se hablaban?

Durante un tiempo, se conoció que el intérprete de música popular no le hablaba al comediante, a raíz de las imitaciones. El año pasado, el santandereano estuvo como invitado en la emisora La Kalle, y allí, aclaró qué pasaba con el imitador, quien también es locutor de ese medio de comunicación. Hace unas horas, se volvió a viralizar ese momento, como parte de un recuerdo.

Jhovanoty y Jessi Uribe. Fotografía por: La Kalle

La presentadora Manuela Cardona no desaprovechó ese momento para mencionar: “Por fin va a revelar qué tanto odio le tiene a Jhovanoty”. El intérprete de Coqueta aclaró por qué tenía cierta diferencia con el imitador:

“No, yo no le tengo odio a nadie, lo que pasa es que, esta boleta (Jhovanoty) en algún momento, después del reality y tanto chisme de mi separación y eso, obvio estaba pendiente y hubo un comentario que él hizo en un show, pero ya, yo sé que hay momentos, porque a mí me pasa, que yo estoy cantando o algo y digo palabras que después digo: ‘por qué dije eso’. Él hizo un comentario sobre mis hijos, pero no fue malo, sino que los tocó, los nombró, entonces dije: ‘pero por qué tiene que hacer eso ese man’ y me toqué, pero sé que somos artistas, y cuando arranca un show uno fluye y no fue nada malo, pero me toqué”, aclaró.

Enseguida, recordó que, supuestamente, él le había rechazado una entrevista al imitador. Sin embargo, desmintió esa información: “Luego, esta boleta dijo que dizque yo le había negado una entrevista y yo nunca le negué nada”.

En ese momento, Jhovanoty, quien estaba escuchando lo que decía el artista, lo interrumpió y aclaró: “lo que pasa es que una vez yo entrevisté a Jessi Uribe, él hizo el lanzamiento de Bohemio, le hice la entrevista, salió chévere, fluyó chévere, y cuando le fueron a pedir el release, la firma de que si autorizaba la entrevista, el señor no firmó”. Finalmente, Uribe le refutó: “qué mentira. A mí nunca me piden eso, el que firma es el calvito”.

Con esa aclaración, ambos artistas dejaron claro que ya no hay ninguna diferencia entre ellos. De hecho, cada vez que puede, Jhovanoty lo imita y hace reír no solo a sus compañeros, sino a los oyentes y seguidores en redes sociales.