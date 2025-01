Jessica Alba y Cash Warren se divorcian después de 16 años de matrimonio

Jessica Alba y Cash Warren se vieron por primera vez en 2004. Ella interpretaba a Susan Storm en Los cuatro fantásticos, y él se desempeñaba como asistente de dirección. De esa época, la actriz recuerda que el californiano la impactó. “Inmediatamente después de conocer a Cash, llamé a mi mejor amiga y le dije: ‘Conocí a este chico y siento que lo conozco desde siempre y lo conoceré por el resto de mi vida”. Se enamoraron, y cuatro años después, el 21 de mayo del 2008, contrajeron matrimonio en Beverly Hills. Menos de un mes después, el 7 de junio, tuvieron a Honor Marie, su hija mayor. Haven nació 3 años después, el 13 de agosto del 2011, y Hayes vino al mundo en el 31 de diciembre del 2017.

Jessica y Cash acostumbraban a publicar amorosos mensajes, especialmente cuando celebraban sus cumpleaños y en sus aniversarios. “15 años de matrimonio, te amo @cash_warren”, escribió la actriz de Dark Angel en el 2023. Su esposo mostraba también todo lo que Jessica le inspiraba: “Todavía siento mariposas en el estómago cuando estoy cerca de ti. Todavía me despierto en medio de la noche y sonrío porque estás a mi lado. Todavía me río de tus chistes”.

Se venía rumorando que después de 16 años, el matrimonio estaba en crisis. En la fiesta de los Globos de Oro ella estuvo sola y no usó su argolla de matrimonio. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Jessica Alba ya no usa su argolla de matrimonio?

La última vez que fueron fotografiados juntos fue el 10 de noviembre, mientras disfrutaban un juego de los Lakers, en Los Ángeles. Ese día ambos llevaban sus alianzas matrimoniales. Los rumores sobre su crisis de pareja se avivaron porque últimamente Jessica asistía sin Cash a los eventos, y en el más reciente, una fiesta que se ofreció antes de los Globos de Oro, en West Hollywood, la estrella de Pomona (California), apareció sin su argolla de matrimonio. La madre de tres, que tampoco acompañó a su esposo a un evento en Europa, publicó una reflexión de Año Nuevo, pero en las fotos del reel que acompañaba sus palabras, no aparecía ninguna imagen de su aún esposo.

Se dice que Jessica publicó una fotografía familiar del cumpleaños de su hijo menor, en Universal Studios, para distraer la atención ante la avalancha de rumores sobre su separación.

A raíz de la ruptura de Jessica Alba y Cash Warren, los internautas recordaron que en julio del 2021, la actriz tuvo una charla con Katherine Schwarzenegger, esposa de Chris Pratt, en Before, During , and After Baby. En medio del diálogo, hablando de los desafíos del matrimonio y de la dificultad de encontrar espacios de pareja, Alba dijo, “todo es color de rosa durante dos años y medio, pero después de eso, te conviertes en compañeros de cuarto”.