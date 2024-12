Jessica Cediel no resistió y terminó llorando en ‘La Descarga’ por su familia

Jessica Cediel ha disfrutado a plenitud su regreso como presentadora de La Descarga, cuya segunda temporada se encuentra al aire en las noches del canal Caracol. Muestra de esto fue su reacción en el capítulo 53, en el que los televidentes fueron testigos de un emotivo especial de Navidad.

En este espacio se unieron participantes, entrenadores y demás integrantes del programa para compartir un momento que puso las emociones a flor de piel.

¿Por qué lloró Jessica Cediel en ‘La Descarga’?

La bogotana de 42 años fue sorprendida por la producción con los mensajes que su madre y hermanas le enviaron a través de una serie de videos. La primera en hablar fue la mamá de la presentadora, quien agradeció por tener a su familia completa en estas festividades.

“Feliz Navidad, mi amor ¡Qué dicha que este año lo vamos a pasar todos juntos! Te deseo lo mejor para el año que viene y recuerda que te amo con todo mi corazón”, aseguró la señora Virginia Silva.

El siguiente turno fue para Virginia Cediel, hermana mayor de Jessica Cediel, quien demostró su respaldo y unión familiar con unas cálidas palabras: “Sabes que siempre vas a contar con nuestro apoyo, y te deseamos todos una feliz Navidad”.

La también modelo y actriz no resistió la mezcla de sentimientos que le causaron los mensajes recibidos. Fue entonces cuando rompió en llanto y, con la voz entrecortada, compartió una dedicatoria con sus familiares.

“Yo, al igual que Maía, digo que son mi mayor regalo. Debo confesar públicamente que si no hubiera sido por ellos este año no salgo adelante. Les agradezco ser el mejor regalo de la vida, gracias por estar siempre ahí, por tenerme paciencia y gracias por ayudarme a crecer. Los amo”, concluyó.

A través de redes sociales, los televidentes de La Descarga reaccionaron a este emotivo momento y también compartieron sus propios mensajes. Además, recordaron que no fue un año fácil para Jessica Cediel, teniendo en cuenta los problemas de salud que su padre presentó en los últimos meses.

“Quienes me conocen y me siguen desde hace tiempo saben que mi papá es mi niño chiquito, y saben la condición de salud que tiene es muy dura. Hay enfermedades que no son fáciles de llevar, de entender ni de tratar. Ahorita está comenzando a tener otros síntomas, porque es una enfermedad de generativa (...) Esta semana con él fue muy dura. Tuvimos un hecho que es inadmisible e injustificable. Aparte de eso, está la impotencia de cómo usted trata de hacer todo, pero no es suficiente”, expresó en noviembre pasado, cuando explicó a sus seguidores por qué publicó unas historias de Instagram llorando.