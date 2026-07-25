Jessica Cediel respondió a quienes todavía le recuerdan su relación con Pipe Bueno

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas del país. La bogotana de 44 años se ha destacado por su carrera artística, pero también por temas relacionados con su vida privada, entre ellos, sus relaciones amorosas. Una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento y redes sociales fue la que sostuvo con Pipe Bueno. La modelo y el cantante estuvieron juntos durante cinco años. Su romance llegó a su fin en el 2017 y, aunque han pasado casi diez años, muchos internautas aún siguen dejando comentarios al respecto.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre su relación con Pipe Bueno?

Recientemente, una seguidora le envió un mensaje por interno a la presentadora a través de Instagram. Allí, le reclamó por no haber continuado su relación con el intérprete de Cupido falló. “Dejaste que te robaran a Pipe por boba. Luisa fue bien astuta de darle dos hijos y tú estás mil veces mejor que ella”.

Tras recibir ese mensaje, Cediel no dudó en contestar de manera contundente: “Yo creo que la gente tiene que aprender a respetar. Independientemente de que uno sea figura pública uno es un ser humano y tienen que respetar. Ese mensaje para mí está totalmente fuera de lugar. No ha sido la única que me hace comentarios al respecto”, dijo inicialmente.

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Enseguida, se refirió puntualmente al cantante y a la creadora de contenido paisa: “Siento que no hay comparación alguna y siento que no tiene ni siquiera que citarlo. Para mí, esta relación que tienen Pipe Bueno y Luisa Fernanda W me parece increíble, es un matrimonio hermoso. Para mí esos son comentarios pasivo agresivos que no tienen justificación. He tenido esta conversación con gente de mi familia, con gente que es medianamente cercana, con gente que no me conoce, y yo digo: ‘de verdad supérenlo’”.

La presentadora pidió que ya no le dejen más comentarios relacionados con ese tema, pues ya cada uno hizo su vida: “Hasta una vez tuve un pretendiente que se llamaba Andrés Felipe y me decía: ‘tú estuviste con Pipe Bueno, pero yo soy Pipe Malo’ y yo le dije: ‘supéralo’. Todo es tan perfecto que hasta estuve en la casa de Pipe y de Luisa en Medellín, la conocí, me parece hermosa, buena onda, supertrabajadora, obviamente de Pipe solo tengo agradecimiento porque me acompañó en un momento muy difícil de mi vida, él y toda su familia. Entonces, si nosotros estamos tranquilos, ¿por qué hay unos que están por aquí intranquilos? A veces es bueno sentar un precedente y decir: ‘ya no más’ porque por acá todos estamos bien, estamos felices y cada quien está donde quiere estar. No hay ningún problema ni ninguna comparación. Son comentarios que no tienen lugar y que ojalá se abstengan de hacerlos”.