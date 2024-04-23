Jimmy Vásquez reveló por qué dejó de hablar con su mamá: “Como en las relaciones tóxicas”

El actor Jimmy Vásquez protagonizó una de las confesiones más personales del capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ emitido este jueves 27 de agosto. Durante una dinámica en la que los participantes compartieron recuerdos y experiencias de su infancia, el intérprete habló de una situación familiar que, según explicó, ha marcado su vida durante años.

Vásquez se refirió a la relación con su madre y recordó algunos momentos de su niñez, cuando compartían actividades que fortalecieron su vínculo. Sin embargo, también reconoció que con el paso del tiempo surgieron diferencias entre ambos que hicieron cada vez más difícil la convivencia y la comunicación. Su testimonio mostró una faceta más íntima del actor, quien habló abiertamente de una relación familiar que todavía espera poder sanar.

¿Cuánto lleva Jimmy Vásquez sin hablar con su mamá y por qué razón se distanciaron?

Según contó en ‘MasterChef’, lleva aproximadamente diez meses sin hablar directamente con su madre. El actor explicó que los conflictos entre ambos no son recientes y que comenzaron desde que era niño, principalmente por sus personalidades similares.

“Desde muy niño tengo roces con mi mamá por las personalidades tan similares”, relató Jimmy Vásquez. También recordó que durante su adolescencia las diferencias aumentaron: “Nosotros empezamos a chocar mucho, somos tan parecidos y durante muchos años hemos tenido discusiones muy fuertes”.

El actor recordó, además, algunos momentos de cercanía con su madre, como cuando veía películas mexicanas junto a ella o cuando le preparaba caspiroleta, una bebida tradicional de Santander.

Con los años, sin embargo, las discusiones se hicieron más frecuentes. Jimmy Vásquez explicó que hace unos diez meses ambos tomaron la decisión de dejar de hablar directamente para evitar nuevos enfrentamientos. “Tomamos una decisión por un tiempo de decir como las relaciones tóxicas, como nos dejamos de hablar”, contó.

Aunque ya no tienen conversaciones directas, el actor aseguró que sigue pendiente de ella. Según relató, su hermana permanece junto a su madre y sirve como intermediaria entre ambos. “Todos los días llamo, todos los días está mi hermana al lado de ella: ‘¿Cómo está mi mamá?’. ‘Bien, ahí está, que saludos’”, explicó.

Pese a la distancia, Jimmy Vásquez dejó claro que no existe falta de amor hacia su madre. “La amo con toda el alma, pero la escucha, en general, nos cuesta”, afirmó.

Por último, el reconocido actor destacó que espera recuperar la relación. “Realmente sí quiero reconciliarme con mi mamá, pero apenas lo estoy buscando”, dijo durante el capítulo, dejando claro que el distanciamiento no significa que haya renunciado a la posibilidad de volver a acercarse a ella.

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