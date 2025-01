JLo está desesperada con su antigua casa: “huellas de Ben por todas partes”

Jennifer López, quien en su mejor para despedir el 2024, expresó que “lo mejor está por venir”, terminó uno de los años más difíciles de su vida. La newyorkina de 55 años, quien por fin había logrado concretar su relación con Ben Affleck, después de 20 años de pausa, vio desmoronarse su unión, hasta el punto de solicitar el divorcio, hecho que sucedió en agosto. La finalización de su unión también coincidió con la cancelación de su gira, This Is Me…Live, y los resultados poco alentadores de This Is Me..Now, su más reciente trabajo musical. Como si fuera poco, también estuvo involucrada en el escándalo de P. Diddy, de quien fue pareja entre 1999 y 2001.

Jennifer López, quien protagoniza 'Unstoppable', junto a Jharrel Jerome, afirmó en un video que publicó al finalizar el año, que aprendió a soltar los sentimientos. Fotografía por: Eric Charbonneau

Pero JLo, quien estrena el 16 de enero, por Prime Video, Unstoppable, película en la que comparte créditos con Jharrel Jerome, está decidida a cerrar ciclos, sin embargo, existe una situación que no le ha permitido avanzar en aquello de pasar la página, y está relacionado con su ex, Ben Affleck, con quien tiene una relación cordial, pues entre sus hijos se formó una gran relación.

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck vivió dos etapas: la primera, que comenzó en 2002, cuando coincidieron en el set de Gigli. Un año después se comprometieron, pero suspendieron su boda solo unos días antes y terminaron separándose en 2004. Tomaron otros rumbos, el nacido en Berkeley, California, se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. La cantante y actriz contrajo matrimonio con Marc Anthony, su tercer esposo y se convirtió en madre de los mellizos Max y Emme. Se volvieron a encontrar en el 2021, él separado de la actriz de Alias y ella alejada de Álex Rodríguez, quien ya le había entregado anillo de compromiso. La nueva historia de amor de ‘Bennifer’ tuvo un desarrollo vertiginoso: se casaron en Las Vegas, el 16 de julio del 2022 y volvieron a pronunciar el “sí quiero”, el 20 de agosto, en Georgia. Las tensiones no tardaron en aparecer y fueron en aumento, hasta que dejaron de aparecer juntos. JLo presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto, el día de su aniversario, y se supo que estaban separados desde el 26 de abril.

¿Por qué JLo no puede olvidar a Ben Affleck?

En junio del 2023, Jennifer y Ben adquirieron la casa de sus sueños. Ubicada en Beverly Hills, con 17 habitaciones, sala de cine, cancha de baloncesto, piscina, gimnasio y 30 baños, entre otras comodidades, la mansión, que les costó 60 millones de dólares, tuvo varias reformas, hasta lograr adecuarla a los gustos de la pareja. Con la terminación del matrimonio también vino la puesta en venta de la propiedad, cuyo precio de salida fue determinado en 68 millones de dólares. Desde junio del año pasado la inmobiliaria está ofertando la propiedad, pero a la fecha, no se ha logrado concretar la transacción.

La situación tiene a JLo al borde de la desesperación, pues según fuentes consultadas por Intouch Weekly, la cantante pensaba que la venta sería más fácil, no solo por la exclusividad de la vivienda, sino por los toques personales que la pareja dejó en el lugar. “Le han dicho que solo un grupo selecto de compradores estaría interesado y tendría esa cantidad de dinero, pero cada vez resulta más frustrante estar allí”. La situación de Jennifer no es la mejor, pues según el allegado que comentó al respecto, la artista no puede fluir como quisiera. “La casa es como una soga alrededor de su cuello y se siente atrapada. Camina por la casa y siente todos los malos recuerdos…El lugar todavía tiene huellas de Ben por todas partes”.